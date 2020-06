Una escapada a la natura amb totes les comoditats és possible a Masos Can Sot

En una finca privada a Pont de Molins, al cor de l'Alt Empordà, hi ha Masos Can Sot, que conjuga totes les comoditats d'uns apartaments turístics amb un entorn natural impressionant. Aquesta finca compta amb més de 130 hectàrees de jardins, boscos, zones de passeig i llacs, compartits amb La Farinera Sant Lluís. Tot plegat, amb la garantia de privacitat i repòs que formen part d'un recinte particular amb aquestes característiques.

Moltes famílies prioritzen la cerca de racons naturals, solitaris, que aportin calma i pau. Fins i tot unes vacances en família buscaran desconnectar en plena natura sense renunciar a cap comoditat. Masos Can Sot compleix amb aquestes característiques a la perfecció: la finca disposa d'àmplies zones naturals, com jardins i boscos, per les quals els seus hostes poden passejar lliurement; i fins i tot hi ha diversos animals (ases, ànecs, cavalls) al recinte que faran les delícies dels més petits... i no tan petits.

Masos Can Sot: 130 hectàrees de jardins, boscos, zones de passeig i llacs

Equipament

Els quatre allotjaments vacacionals amb encant amb què compta Masos Can Sot estan completament equipats per proporcionar una estada d'allò més completa. Els seus apartaments turístics, que poden allotjar 8, 6, 4 i 4 persones, respectivament, són ideals per a una escapada familiar o unes vacances en família i amics a l'Empordà, mascotes incloses.

Apartaments turístics ideals per a una escapada familiar o amb amics a l'Empordà

A més, Masos Can Sot disposa d'instal·lacions addicionals, com una piscina i zona chill-out per als seus hostes, zona de futbol, taula de ping-pong, barbacoes, parc infantil, i fins i tot bicicletes per aventurar-se a explorar l'enorme finca privada i el magnífic entorn natural de l'Empordà, comarca coneguda per la seva bellesa.

Situació i entorn

El gran avantatge del recinte particular de Masos Can Sot és la seva situació. Ubicat dins del terme municipal de Pont de Molins, sense ser al centre del poble, es troba ben comunicat per carretera, fet pel qual les opcions per aventurar-se a descobrir l'entorn són inesgotables. Es troba a prop de les famoses platges de la Costa Brava; a prop dels inacabables camps, vinyes i boscos de l'Empordà; i a prop de municipis amb una important vida cultural i turística, com Figueres o Roses. Tanmateix, també abunden els pobles amb encant propers que mereixen més d'una visita, com Peralada o Cadaqués; i una indubtable quantitat d'activitats i llocs per descobrir, com el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Cap de Creus.

En definitiva, Masos Can Sot és l'allotjament ideal per desconnectar del bullici de les grans ciutats, explorar un entorn natural increïble com el de l'Empordà i, alhora, connectar amb la calma de la natura i amb nosaltres mateixos. Seran unes vacances en família inoblidables!



Altres allotjaments del Grup Costa Pagès

Mas el Brugué, turisme rural enmig de la natura de Terrades

Masos Can Sot forma part del grup empresarial familiar Grup Costa Pagès. Aquest grup compta amb diversos allotjaments més a la comarca de l'Empordà amb el mateix encant que Masos Can Sot: Mas el Brugué, un turisme rural enmig de la natura de Terrades; i Villa La Costa, un conjunt d'apartaments turístics a Roses, al cor de la Costa Brava.