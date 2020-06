Interiors: Museu Gaudí

La visita virtual a la Casa Museu Gaudí permet conèixer alguns dels seus espais més simbòlics, com el jardí, la terrassa, la torre o la cambra freda. La qualitat de les imatges seleccionades per a aquest tipus de visites és molt elevada i permet al visitant entrar en el terreny més íntim de l'artista, així com interessar-se per detalls del seu ús. Aquesta casa va ser la residència d'Antoni Gaudí des del 1906 fins al 1925. Un edifici singular projectat per Francesc d'Assís Berenguer i Mestres, amic i mà dreta de l'artista.