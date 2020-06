En les distàncies curtes, camins cap a l'interior

Hi ha un univers de ciutats que fan olor d'imperi –com Tarragona–, que atresoren monuments nascuts a la calor

de grans somnis i que encara desper- ten en el viatger històries en les quals reconeix la seva pròpia cultura. Hi ha petits pobles –com Beguet (Ripollès)– on el temps es va aturar algun dia, per regalar al visitant una estampa que li serà difícil oblidar. Hi ha un univers de parcs naturals i jardins –com Cap Roig (Costa Brava)– que reuneixen més de mil espècies botàniques. Hi ha racons únics com la Fageda d'en Jordà (la Garrotxa), un bosc de fajos frondós i fosc, en terra de volcans, on explica la llegenda que viuen els gnoms en bon veïnatge amb altres personatges màgics.

Empúries

Des de la mítica Empúries d'origen grec fins a les platges de pedres tallades per l'Ebre, passant pels carrerons dels antics calls –com l'imprescindible Call de Girona– serà fàcil trobar el destí ideal per a cada viatger, busqui el que busqui, i tant si el que es vol és una escapada de cap de setmana com perdre's en el territori durant unes llargues vacances.

Aquest especial de viatges per l'interior, que acompanyarà els lectors durant la desescalada i la nova normalitat, serà una petita guia per assaborir la terra en un temps en el qual s'imposen rutes pròximes i segures.