Sagrada Família: el temple reobrirà les portes al juliol

Sagrada Família reobrirà progressivament a partir del pròxim 4 de juliol. Ho farà amb un homenatge als que han estat treballant en primera línia contra els efectes de la pandèmia, raó per la qual els plans són oferir visites gratuïtes a sanitaris, bombers, policies o treballadors d'entitats del tercer sector. A partir del 18 de juliol i fins a final d'any, també els barcelonins podran acudir al temple, sense pagar, les tardes dels dissabtes i diumenges. La data d'entrada de turistes és de moment incerta.

Les condicions de les visites s'han modificat per garantir la seguretat. L'aforament s'ha reduït a 750 persones que hauran de portar mascareta. S'ha establert un itinerari de sentit únic per mantenir la distància social entre els visitants i, pel que fa als accessos, només podran entrar 6 persones per minut, per evitar aglomeracions.

El pla establert permet entrar amb seguretat en aquest impressionant monu-ment imaginat per Gaudí raó per la qual no hi ha dubte que serà una de les escapades de cap de setmana més atractives, per deixar-se sorprendre, a l'interior, pels reflexos de colors de les seves vidrieres i, a l'exterior, per una estampa que recorda els fons de les coves, en les quals es devia inspirar l'arquitecte. És important no deixar d'aturar-se en els ornaments vegetals que

envoltaven les columnes i els arcs de la façana d'entrada. Una vegada a dins s'ha d'admirar l'espectacle de llums i colors decidits pel geni Gaudí. Una curiositat: no es pot trobar ni una sola línia recta a l'interior de la Sagrada Família: tot està construït imitant la naturalesa, fins i tot les columnes que sostenen el temple emulen arbres que s'alcen de terra al sostre.

Sant Pau modernista: visita virtual

Visitar el Recinte Modernista de Sant Pau és més fàcil gràcies a la posada en marxa d'un recorregut virtual per l'interior utilitzant la visualització 3D de Google Maps. Obra de l'arquitecte Domènech i Montaner, va ser declarat Patrimoni Mundial per la Unesco l'any 1997, per la seva singularitat i bellesa artística, està configurat com un conjunt arquitectònic de 12 pavellons envoltats d'espais verds i connectats per galeries subterrànies.

Museu Amatller: veure'l al mòbil

L'arquitecte Josep Puig i Cadafalch va remodelar la casa pro- pietat de l'empresari xocolater Antoni Amatller l'any 1898. Situat en ple passeig de Gràcia barceloní, és un edifici modernista amb una façana rica en detalls i interiors no menys vistosos. Pot visitar-se de manera virtual gràcies a una aplicació per als dispositius mòbils amb la qual es pot entrar a l'interior i contem- plar tots els detalls d'aquesta Casa Museu (amatller.app/ca/).