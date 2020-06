Escapada rural sense sortir de Barcelona

Amagat entre la vegetació i els massissos del Collsacabra, a la comarca d'Osona, s'alça Rupit, un dels pobles

més rurals i atractius de Catalunya. No fa falta sortir de la província de Barcelona per visitar aquest poblet medieval envoltat d'història i naturalesa.

Les cases de pedra que caracteritzen l'essència de Rupit daten dels segles XVI i XVII. A l'entrada, s'ha de travessar un pont suspès, una de les construccions més conegudes del poble. Es va edificar el 1945 per unir les dues poblacions de Rupit i Pruit, separades per la riera de Rupit, un afluent del riu Ter. Una vegada creuat el pont, s'accedeix al nucli urbà de la vila. Allà hi trobem relíquies com l'església de Sant Miquel de Rupit, una parròquia d'estil barroc amb elements neoclàssics que es va construir entre els segles XVI i XVII; o com les restes que queden del seu antic castell, construït al voltant de l'any 1.000.

Encara que l'encant de Rupit recau en els seus carrerons històrics, aquest petit poble és també un destí ideal per als amants del senderisme. I és que a l'estar situat enmig d'un paratge natural, en aquesta zona hi ha rutes i excursions que recorren paisatges espectaculars. Una de les més famoses és la ruta circular que condueix des de Rupit fins al Salt del Sallent, el salt d'aigua més gran de Catalunya.