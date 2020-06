Reconnectant amb el territori: viure les comarques de BCN

El viatger trobarà un territori ric entre el Pirineu i el Mediterrani, amb més de 100 quilòmetres de costa, art, patrimoni cultural i una gastronomia reconeguda. Es tracta d'una terra sorprenent, pròxima i diversa, a l'abast de tots. Des del Maresme fins al Garraf, passant pel Baix Llobregat, la costa de Barcelona és un destí que combina el turisme de sol i platja, el patrimoni monumental, la diversió, les compres i la possibilitat de fer esport. Són molts quilòmetres de platges dotades amb múltiples serveis i amb elevats paràmetres de qualitat mediambiental. És possible elegir des de petites cales amagades fins a còmodes platges urbanes on disfrutar de les viles marineres i de nombroses possibilitats d'allotjaments.

Sitges

Durant tot l'any, però sobretot a l'estiu, extensos arenals es converteixen en el lloc ideal per fer esport, practicar activitats nàutiques o disfrutar de les terrasses a peu de platja, de dia o de nit. Aquest no és un entorn exclusiu de platges. Osona, el Moianès, el Bages i l'Anoia són quatre comarques plenes de sorpreses, valors naturals i patrimonials, i amb una gastronomia excel·lent. A més, no s' ha d'oblidar el seu patrimoni monumental: esglésies romàniques, monestirs, temples gòtics, torres de vigilància i fortaleses medievals es troben disseminats per un territori de terres fèrtils que produeixen matèries primeres que configuren una cuina única.

Menció especial mereix l'oferta enoturística de Barcelona, amb tres DO de vi (Alella, Penedès i Pla de Bages) i el cava. És un verdader plaer per als sentits passejar en calma entre vinyes i finalitzar amb un tast de bons vins o de cava.

El Penedès amb Montserrat al fons

I per als amants de l'art i dels pobles i ciutats amb encant, el Modernisme és el moviment arquitectònic per excel·lència a Barcelona ciutat i província. Diverses poblacions destaquen per tenir autèntiques joies modernistes: Terrassa, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Cerdanyola del Vallès, la Garriga, Sitges o Canet de Mar en són algunes. Si el que es desitja és reconnectar amb la naturalesa és un privilegi poder disfrutar del Montseny, Reserva de la Biosfera, o de qualsevol dels diferents parcs i espais naturals de la província de Barcelona, on és possible passejar, respirar i fins i tot allotjar-se o relaxar-se a les aigües termals d'algun dels exquisits balnearis de la zona.

Al nord de la província de Barcelona tot canvia, menys la possibilitat d'assaborir excel·lent gastronomia i trobar allotjaments de qualitat. La comarca del Berguedà ofereix un paisatge de muntanya espectacular i ben comunicat. Paral·leles als Pirineus, hi ha les serres del Cadí i del Moixeró, declarades Parc Natural, amb l'emblemàtica muntanya del Pedraforca. Aquest és un espai natural amb una gran biodiversitat i compta amb nombrosos camins senyalitzats, tant per a amants de l'alta muntanya com per als que vulguin fer excursions senzilles enmig d'un paratge encantador, a peu o en bicicleta.