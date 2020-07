Cambrils, el petit paradís de la Costa Daurada

Aquesta localitat tarragonina és ideal per desconnectar i disfrutar de la dieta mediterrània que ofereixen els seus restauradors

D' arrels marineres i agrícoles, Cambrils és coneg ut per ser un poble tranquil i acollidor. Situat al cor de la Costa Daurada, destaca per la seva gastronomia, unes platges fascinants, un port de pesca tradicional i el seu centre històric. El capvespre a la sorra daurada converteix aquesta localitat tarragonina en un petit paradís del Mediterrani.

Cambrils és sinònim de salut. La serenitat que es respira a les seves platges ofereix un espai ideal per desconnectar, relaxar-se i, fins i tot, practicar ioga. A més, val la pena tastar l 'excel·lent qualitat dels seus productes gastronòmics. L'oli d'oliva verge extra, que ha sigut guardonat com el millor oli d'Espanya; el peix fresc de la Llotja, un dels productes estrella de la zona, i les fruites i les verdures dels seus horts. De fet, el seu paisatge alberga quilòmetres de camps de cultiu que dibuixen un mosaic de colors i tonalitats diverses.

L'esport és una altra de les insígnies d'aquesta localitat. Els seus espais naturals i el seu meravellós clima la converteixen en un lloc ideal per practicar activitats com el surf, la vela, el running i el ciclisme. Cambrils és coneguda com el Bike Paradise de la Costa Daurada, ja que compta amb una ruta que recorre tots els seus racons.