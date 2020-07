Els emblemes arquitectònics

Si hi ha algun monument que simbolitza l'emblema de Catalunya és, sense cap mena de dubte, la Sagrada Família. Aquesta basílica catòlica, dissenyada pel màxim exponent de l'arquitectura modernista catalana, Antoni Gaudí, és reconeguda mundialment per la seva bellesa, que imita les formes de la naturalesa, i per la demora en la seva construcció. La primera pedra del temple es va col·locar el 1882, però els treballs arquitectònics, en principi, no finalitzaran fins al 2026, quan es convertirà en l'església catòlica més alta del món. A més de Barcelona, altres ciutats també ostenten monuments que formen part del patrimoni cultural de Catalunya. A la ciutat de Lleida, concretament al Turó de la Seu Vella, s'alça la Catedral de la Seu Vella, la gran representant de l'art romànic a la província. Encara que no és l'únic estil que predomina en els tresors ar- quitectònics de la regió. L'arquitectura de l'Antiga Roma encara està molt present en el territori català: tant en les ruïnes d'Empúries, com en el conjunt arquitectònic tarragoní, encapçalat per l'Amfiteatre Romà.

Cartoixa d'Escaladei

Sense sortir de Tarragona, podem apreciar l'esplendor de dos monuments com la Cartoixa d'Escaladei, que és con- siderada la primera cartoixa de la península Ibèrica; i el Castell de Miravet, enmig d'un paisatge de valls i penyasegats als peus del riu Ebre.