La llarga xarxa de senders del Baix Empordà

El senderisme és una pràctica que gaudeix d'una tradició molt àmplia a la província de Girona. Una activitat que permet conèixer la història i el patrimoni natural i cultural del territori. Destaca la comarca del Baix Empordà, la qual està perfectament preparada per a poder gaudir de les diferents naturaleses del paisatge.

El treball de senyalització i de recuperació de determinats senders que ha realitzat el Consell Comarcal del Baix Empordà ha permès que actualment la comarca compti amb una xarxa de senders ben estructurada i senyalitzada per tot el territori. La xarxa de senderisme permet conèixer el territori de nord a sud i de llevant a ponent, i amb poc temps es pot passar de les cales més solitàries als boscos més encisadors, o de les viles principals als poblets més inhòspits i tranquils. La xarxa de senderisme (de 370 km) permet que cadascú prepari el seu propi recorregut, combinant els diferents senders marcats sobre territori, els quals estan entrellaçats.

Aquí proposem descobrir les cales verges de l'Estartit. La ruta s'inicia just on comença el parc natural del Montgrí-Medes. Després d'una pujada d'asfalt es troba un indicador que et porta en direcció a la rocosa Cala Pedrosa. Al fons, es pot veure la preciosa illa de la Pedrosa. Seguint les marques comença l'ascens per agafar el camí a la Cala Ferriol. Durant el tram val la pena aturar-se en alguns dels miradors que hi ha per veure el Golf de la Morisca amb la Foradada al fons i el Cap del Castell. Finalment s'arriba a la Cala Ferriol, el destí del recorregut. Amb els seus dos illots al fons i envoltada de boscos, aquesta cala és l'estereotip del paisatge de la Costa Brava. En total, aquesta ruta consta de 9,23 km que es poden fer en 3 hores amb una dificultat mitjana. D'altra banda, des de l'Estartit també es pot fer un camí fàcil i ràpid al Rocamaura i a la Torre Moratxa.