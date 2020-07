El millor estiu de la teva vida

Per alguna cosa Tenerife és una de les illes del món més visitades. La seva llum, la seva estratègica situació i les seves meravelloses platges són un motiu més que suficient per visitar una illa única al món.



1. Infinites opcions d'oci

La diversió forma part de l'ADN de l'illa: beach clubs i roof top bars de somni, originals i variats espectacles i festivals amb les estrelles més rutilants del panorama musical mundial. Pots trobar des de locals a la vora de la mar o a la part alta d'emblemàtics edificis on passar una jornada gaudint de la millor música, gastronomia i còctels, fins a espais en els quals els espectacles atrapen per la seva originalitat.



2. El millor clima del món

El clima de Tenerife és un dels seus segells d'identitat com a destinació turística. És un regal de la naturalesa que fa que durant tot l'any puguis gaudir d'una temperatura de 22º de mitjana. Això fa que els estius no siguin extremadament calorosos ni els hiverns excessivament freds. En aquesta illa pots realitzar qualsevol activitat a l'aire lliure els 365 dies de l'any: anar a la platja al gener o jugar a golf en ple agost.

3. Refrescants platges i piscines naturals

Les platges de Tenerife combinen perfectament amb el seu sol per servir un còctel que atrau milions de visitants cada any. De sorra rossa o negra (pel seu origen volcànic), n'hi ha al nord i al sud, i t'ofereixen la possibilitat de banyar-te i bronzejar-te al gust. Les piscines naturals creades per la lava en solidificar-se són una alternativa igual d'autèntica i gratificant, per exemple, a Bajamar, Punta del Hidalgo o Garachico.



4. Wine and sex de Bodegas Monje

Wine & Sex és una creació de Bodegas Monje, a El Sauzal, que combina el vi, l'erotisme, l'art escènic i la gastronomia en un ambient provocador i divertit. Una experiència diferent en el qual es proposa al participant un consum intel·ligent del vi en el qual gaudir amb els cinc sentits.



5. Un espai desbordant d'art

El Tenerife Espacio de las Artes (TEA) té encant per dins i per fora. L'edifici, obra dels arquitectes suïssos Jacques Herzog & Pierre de Meuron i del canari Virgilio Gutiérrez, produeix un gran impacte visual des de l'exterior, amb les seves línies rectes i el seu disseny trencador, que inclou elements diagonals i sòls inclinats. Exposicions d'art contemporani, projeccions cinematogràfiques, xerrades i esdeveniments de tota mena converteixen aquest espai en un lloc ineludible en el circuit cultural d'avantguarda de l'illa.



6. Idíl·lica (i meravellosa) naturalesa

Tenerife compta amb 43 espais protegits que ocupen la meitat del seu territori (48%). Entre ells destaca el Parc Nacional del Teide, declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial de la Humanitat. Amb 3.718 metres és el pic més alt d'Espanya. Al Parc Rural d'Anaga i en el de Teno, amb els seus boscos de Laurisilva, et sorprendran les seves falgueres gegants i un aire de conte de fades. El Acantilado de los Gigantes, amb una alçària de fins a 600 metres sobre el mar, és un altre d'aquests llocs que t'hipnotitzaran.



7. La increïble experiència d'albirar cetacis

En les aigües de sud de l'illa, a unes tres milles de la costa, és possible navegar entre cetacis els 365 dies de l'any. Tenerife és un dels millors llocs del món per veure'ls en acollir una colònia estable de dofins mulars i prop de 400 caps d'olla tropicals.



8. La Laguna, patrimoni de la humanitat

Patrimoni Cultural de la Humanitat des de 1999, La Laguna és moderna i activa. Recorrent el seu nucli històric es té la sensació que el temps s'ha aturat: molts dels seus carrers, cases, palauets i esglésies es mantenen en perfecte estat des de la seva construcció fa segles. Destaquen llocs com La Casa de los Capitanes Generales; l'església i l'antic convent de San Domingo; i l'església de La Concepción i la Catedral.



9. Una cuina exquisida

La gastronomia de Tenerife ha evolucionat en els últims anys i ha donat lloc a una cuina creativa i original, amb productes de qualitat com la tonyina, el plàtan o l'alvocat. Tot això acompanyat de vins locals, la història es remunta a el segle XV. Les varietats de raïm, el clima i les peculiaritats de terra volcànic fan que els vins siguin d'una originalitat i personalitat inigualables. A més, cinc restaurants de la illa compten amb estrelles Michelin, reflex de la qualitat d'una cuina que mereix ser degustada.



10. Siam Park

Tenerife és un lloc on passar-s'ho d'allò més bé al costat dels petits de la casa. Siam Park, situat a Costa Adeje i ambientat en l'arquitectura tradicional tailandesa, és un immens parc aquàtic que es troba entre els més destacats del món. Pots refrescar-te amb les múltiples atraccions i passar un dia apassionant i inoblidable entre atraccions increïbles, com una platja artificial amb una onada pròpia.