El paradís més proper

El paradís té nom propi i es diu «illes Canàries». L'Arxipèlag ja està preparat per tornar a rebre viatgers i famílies amants del sol, la platja, la natura i la màgia. La seguretat dels seus visitants està garantida, després de l'esforç realitzat pel Govern de Canàries per desenvolupar els protocols de seguretat i el suport d'institucions com l'Organització Mundial de l'Turisme (OMT). I els seus peculiars paisatges romanen ara més salvatges que mai. Després de mesos de confinament, les vuit illes brillen de manera espectacular.

És moment d'escapar-se al millor clima del món, de perdre't en alguns dels paisatges més increïbles d'Espanya, de desconnectar i practicar el mindfulness, de descobrir els fons marins més bonics d'aquesta latitud, de relaxar-se a més de 256 km de paradisíaques platges. De sorra negra, daurada, vermella o blanca. Verges o amb els millors serveis al teu abast. Per a la pràctica esportiva o per a la tranquil·litat. Illes Canàries, reserva de l'extremosfera, és una de les zones geogràfiques de major biodiversitat del món, garantia d'experiència revitalitzant. Aquest estiu, una escapada a prop. Prepara't per submergir-te en el paradís de les illes Canàries.



Tenerife 100% Vida

Descobrir el pic més alt d'Espanya en una ascensió a El Teide. Practicar el teu swing a un dels seus nou magnífics camps de golf. Assaborir l'illa a través de la exquisida gastronomia, premiada amb sis estrelles Michelin. O gaudir en família al millor parc aquàtic d'Europa. Aquestes són només algunes de les múltiples possibilitats que brinda l'illa de Tenerife, la més gran de l'arxipèlag canari.



Gran Canària, illa de conte

Les dunes de Maspalomas no s'havien vist tan boniques en els últims 50 anys. I aquest és tan sols un exemple. L'illa de Gran Canària, amb els seus gairebé 60 km de platges i els seus paisatges Reserva de la Biosfera, està a punt per omplir-te d'energia. Platges de conte, pintorescos pobles pesquers, arquitectura que atrapa, coves on perdre's, camps de gira-sols, turisme urbanita i muntanyes que recorren bells parcs naturals. Aquest racó de l'Atlàntic és un desplegament de postals idíl·liques, però també un temple del benestar on deixar-se mimar en els seus coneguts centres wellness.



Lanzarote, l'illa diferent

Platges de sorra negra o daurada amb aigües turqueses envoltades d'increïbles paisatges de terres volcàniques. Així és Lanzarote, per a molts la més exòtica de totes les illes Canàries. De visita obligada és el Parc Nacional de Timanfaya, un dels espectacles visuals més pintorescs de l'arxipèlag a causa dels seus volcans i camps de lava verges. Els amants del surf, el windsurf i el kitesurf tenen aquí el seu paradís particular, però també els que fugen de l'estrès. Un dels grans atractius d'aquesta illa és el silenci i la pau que es respira en el seu paisatge salvatge, volcànic, agrest i, sobretot, captivador.

Playa Cofete Fuerteventura

Fuerteventura, la platja de Canàries

Aigües cristal·lines, platges verges, paisatges de muntanyes i dunes que transcorren entre sorra blanca, negra o daurada. Així és un passeig pel litoral de Fuerteventura. Aquesta illa, Reserva de la Biosfera i Reserva Starlight, ofereix un gran ventall de possibilitats per gaudir d'unes vacances de mar en totes les seves vessants: des del relax a l'oci familiar o la pràctica del surf de vela o el surf d'estel, gràcies als forts vents que bufen en algunes zones.



La Palma, l'illa bonica

Connectar amb la natura sota un dels millors cels del món per observar les estrelles. Aquesta és només una de les moltes opcions que ofereix l'illa de La Palma, coneguda també pels seus balnearis de roca i aigua de mar. Les piscines naturals de Toll Blau, de la platja Nova o de la Fajana són només un exemple. La Palma és també una destinació única per als amants de la bicicleta de muntanya, que podran rodar pels seus imponents volcans, els seus profunds boscos i els seus màgics senders.

La Gomera, natura i màgia

Parque Nacional de Garajonay, La Gomera

Exuberant, tranquil·la i salvatge. Aquests són tres dels adjectius que millor defineixen l'illa de La Gomera. Des del seu punt més alt, el pic de Garajonay a 1.487 metres, fins a les seves platges i penya-segats, l'illa ofereix una diversitat de paisatges meravellosos en els quals perdre's. La Gomera, Reserva de la Biosfera des de 2011, posseeix un ecosistema únic al món i més de 600 km de senders per descobrir. El Parc Nacional de Garajonay i la seva laurisilva mil·lenària és un dels principals atractius de l'illa.

El Hierro, l'illa amb ànima

Cala de Tacorón, El Hierro

100% sostenible, així és El Hierro. Els vents alisis són la seva font principal d'energia. I també de vida. Declarada Reserva de la Biosfera i Geoparc, és exemple de sostenibilitat en el món. Però, a més, aquesta petita illa t'atraparà pel contrast entre les seves terres volcàniques, el verd dels seus frondosos boscos i la transparència de les seves aigües, com les de l'espectacular reserva marina de la Restinga, mundialment coneguda pel seu paisatge submarí forjat per erupcions volcàniques.



La Graciosa, oasi de tranquil·litat

700 habitants i 29 km2 de paradís: així és La Graciosa, la vuitena illa de Canàries i l'última a adherir-se a el continent europeu. Aquesta àrea protegida és el lloc perfecte per als que volen passar dies de calma i desconnexió en un paisatge verge ple de racons secrets.