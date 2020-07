La mesquita-catedral de Còrdova: emblema de la ciutat

La mesquita-catedral de Còrdova no només és l'emblema i el cor vibrant de la ciutat, sinó també el mirall en el qual és possible contemplar i conèixer una rica trajectòria històrica que transcendeix els seus límits geogràfics fins a aconseguir un caràcter universal. Ens trobem davant d'un testimoni d'excepció, un document únic que resumeix com pocs l'esdevenir de la nostra història. Es tracta, sense cap dubte, d'un testimoni irrepetible en què conflueixen els més diversos estils artístics. Els influxos de Roma, de Síria i de Bizanci es fan presents en un edifici que troba també la seva expressió en l'art visigot, califal, renaixentista i barroc.



No hi ha dubte que la mesquita-catedral és un edifici viu, dinàmic i canviant. Però, què fa realment únic a aquest edifici? La seva capacitat per emocionar al llarg de tots els dies de la seva existència. És aquesta emoció íntima la que ha motivat la construcció d'aquest espai sagrat en el qual totes les cultures van percebre la seva capacitat per expressar-se i per commoure a tot aquell que l'admira.