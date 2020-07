Orpesa de Mar: una aposta segura

Orpesa de Mar reinventa l'estiu per erigir-se com la destinació per antonomàsia d'aquesta temporada estival. Amb 12 quilòmetres de costa i set platges que es distingeixen per la seva sorra fina i la puresa de les seves aigües, el municipi fa mesos que treballa per oferir als visitants una perfecta combinació d'oci, relax i cultura. Orpesa de Mar disposa de tres platges (les Amplàries, Morro de Gos i La Concha), que juntament amb Platgetes de Bellver compten amb el distintiu de qualitat Bandera Blava.

Entre els diferents espais naturals de la localitat destaquen la cala d'Orpesa la Vella i la cala del Retor (primera platja lliure de fum de la Comunitat Valenciana), petites platges d'aigües cristal·lines protegides per preciosos penya-segats on poder relaxar-se. A més, el municipi compta amb una platja canina a la Renegà. I de la platja a la muntanya. I és que les privilegiades condicions geogràfiques i naturals d'Orpesa de Mar ofereixen infinites possibilitats per a la pràctica del turisme actiu. Moltes d'elles tenen lloc a la Serra d'Orpesa, un majestuós conjunt de muntanyes que disposa de diversos camins per fer exercici.



La banda sonora aquest estiu promet ser en el nou festival eclèctic Estiu Sonor, que aterra al juliol amb nou actuacions musicals; i el consolidat ORFIM, una cita cultural que atraurà nombrosos talents internacionals.

Què fer:

- Rutes gastronòmiques.

- Visites guiades teatralitzades pel nucli antic.

- Gimcanes en família.

- Sessions de ioga, pilates i aiguagim a les platges.

- Esport i activitats aquàtiques.

- Actuacions teatrals i circenses a peu de carrer.

- Festival Internacional de Titelles.

- Festivals de música (Estiu Sonor i ORFIM).

- Rutes pels camins i la via verda.