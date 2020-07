Activitats lúdiques i d'oci per a un públic familiar

Molts municipis gironins han programat activitats infantils i familiars adoptant les mesures higièniques i sanitàries marcades per la pandèmia. S'han hagut de reajustar algunes activitats a l'aire lliure però es mantenen alguns esdeveniments i espectacles de petit format i evitant sempre les aglomeracions.

Evidentment, no serà un estiu de grans concerts però la música continuarà essent protagonista i s'adaptarà a actes de petit format. A Cassà de la Selva, per exemple, s'ha programat el cicle Solfejant durant els mesos de juliol i agost amb actuacions de Paula Grande & Vic Moliner i Meritxell Neddermann, entre d'altres. No es vol renunciar al plaer de la música i en un altre nivell per exemple el festival de Peralada ha programat un total d'onze activitats virtuals, amb sis estrenes d'espectacles pensats expressament per al festival empordanès. María Pagés, Alfonso de Vilallonga, David Alegret, Carlos Álvarez, Chassol i Santi Moix són els artistes protagonistes.

La música també està present a Platja d'Aro. El Festival Nits de Jazz a Platja d'Aro es manté en el programa d'actes de l'estiu adaptant en la seva 23a edició consecutiva alguns dels seus trets característics a les noves circumstàncies. La programació es concentra en cinc concerts gratuïts amb aforament limitat a l'interior del Palau d'Esports i Congressos, on és obligatori l'ús de mascareta, els divendres alterns del 3 de juliol al 22 d'agost (23 h). I molts municipis, com ara Llagostera, Llançà, l'Estartit o el mateix Platja d'Aro també tenen previst fer actes familiars i lúdics per entrenir els públics de totes les edats. Es tracta d'omplir l'estiu d'activitats adaptades, ja que molts veïns optaran per fer vacances de proximitat. I els dies més calorosos una altra bona opció és visitar un dels molts museus de les comarques.