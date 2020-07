Els càmpings gironins ofereixen fins a 135.000 places turístiques

El càmping es presenta com una excel·lent opció per passar les vacances.

El sector dels càmpings gironins és un dels motors més actius del turisme a les comarques gironines. Girona és coneguda internacionalment pel seu alt nivell pel que fa a les instal·lacions i serveis que ofereix. Això li ha merescut sovint diversos reconeixements tant a escala nacional com a fora de les nostres fronteres. La majoria de càmpings es van mostrar disposats des del primer moment a recuperar la seva activitat.

Tots han fet un gran esforç per tornar a obrir i tenir totes les seves instal·lacions a punt. La gran majoria de les instal·lacions situades a les comarques gironines, tant a l'interior com a la costa, són modernes i ofereixen una àmplia varietat de serveis pensats en el descans i perquè els usuaris i clients puguin disfrutar de la natura amb totes les seves possibilitats. Els actuals càmpings no tenen res a veure amb la imatge d'anys enrere. No es limiten a una parcel·la de terreny on plantar-hi la tenda o la caravana. Tots disposen de serveis de primer nivell i comoditat que fan que l'estada sigui tot una experiència molt apreciada i valorada pels turistes.

Com a conseqüència de la pandèmia el panorama dels càmpings evidentment també s'ha vist alterat de forma important. No obstant això, tots han fet un gran esforç per completar aquesta temporada turística, que ja preveuen que serà «curta i difícil».

«Estem davant d'una temporada molt curta i difícil donada l'actual situació», segons va remarcar el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, durant l'assemblea que cada any serveix per donar el tret de sortida a la temporada estiuenca i que aquest any es va celebrar fa uns dies al càmping Interpals de Pals, amb la participació del secretari d'Empresa i Coneixement, Joaquim Ferrer; l'alcalde de Pals, Carles Pi, i el president de l'Associació, Miquel Gotanegra. També hi va assistir el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, que va voler donar el seu suport als empresaris gironins.

Segons es va posar de manifest durant l'any, el sector dels càmpings depèn sobretot del turisme estranger, que a les comarques gironines representava el 80%, i la poca claredat en la data d'obertura de fronteres ha perjudicat molt. La previsió d'ocupació dels mesos de juliol i agost depèn de la climatologia, l'arribada de campistes estrangers i l'estabilitat de la situació sanitària. La gran majoria d'instal·lacions ja han obert i ho tenen tot a punt per rebre els visitants. Durant el pont de Sant Joan ja es van registrar els primers visitants en determinades poblacions, especialment del litoral.Una de les oportunitats que es presenten és captar el client de proximitat, i el turista que fins ara mai ha provat de passar les seves vacances en un càmping ara té una bona oportunitat. No obstant això, des del sector es reclama que hi hagi una major implicació de l'administració, per exemple per portar a terme campanyes per captar turistes. En aquest sentit, durant l'assemblea es va posar de manifest que des dels governs s'haurien d'impulsar ajudes reals i directes per al sector, com incentius en determinats impostos.

El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació de Girona és de 135.000, una xifra que situa el sector com la primera oferta turística reglada. Els càmpings de les comarques gironines generen de mitjana al voltant de 10 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als quals cal sumar els llocs de treball indirectes, segons les xifres facilitades des de l'associació de càmpings de Girona.

Per poder tornar a l'activitat els càmpings gironins han adoptat totes les mesures de control i higièniques determinades dins de la nova normalitat. Els equips dels càmpings gironins han estat fent durant les últimes setmanes tota la formació per complir estrictament amb els protocols.