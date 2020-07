«Confiem en les famílies que busquen un servei on se'ls serveixin els àpats»

La Marta Sánchez és la copropietària del Mas Masaller de la Bisbal d'Empordà, a tocar de les Gavarres, i explica que en el seu cas treballen amb públic estranger aquesta època de l'any, ja que la casa està situada en un entorn rural i apartat, però a un quart d'hora amb cotxe de llocs de costa com Calonge o Palamós. Reconeix que els costa reactivar-se després de l'aturada, però confien que hi hagi una aposta pel turisme de proximitat.

«El mes de juliol per a nosaltres era bo pel client estranger, i ara confiem en les famílies que venen amb nens i que busquen un servei on se'ls serveixin els àpats i no haver-se'n de preocupar», remarca.

En aquest sentit, Tere Vilà destaca que hi ha hagut un 28% de reserves de persones de fora de l'estat espanyol que no han anul·lat res a l'espera de si la situació els permet viatjar. Almenys aquesta era la previsió de fa uns dies.



Turisme de seguretat

Des de l'Associació de Cases de Turisme Rural Girona Costa Brava-Pirineus destaquen que ofereixen les «màximes mesures de seguretat», tant en el lloguer de cases independents com en el d'habitacions. En aquest sentit, recorden que són negocis amb habitacions reduïdes i allunyats de nuclis urbans, fet que evita grans aglomeracions.

A més, tots els negocis han hagut de prendre les mesures de seguretat necessàries per reduir el risc de contagi per coronavirus. «La mascareta, la distància, la neteja de mans o la desinfecció són temes molt importants, però sobretot posem èmfasi en el sentit comú perquè tant els hostes com els propietaris estiguin tranquils», remarcava dies enrere Tere Vilà. Totes les cases i allotjaments han seguit les indicacions que els han fet arribar per disposar de tots els mitjans i condicions de seguretat i higiene entre els clients.