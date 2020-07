Els tresors amagats sota el mar

De punta a punta de tot el litorial gironí hi ha diferents punts de buceig realment espectaculars. És tota una aventura descobrir els tresors que s'amaguen sota el mar. A la Costa Brava hi ha diferents centres de buceig per a professionals però també per a persones que s'hi volen iniciar. Aquest és un dels molts atractius que ofereix el turisme nàutic i aquàtic. Submergir-se a la costa nord, a qualsevol cala del Baix Empordà, a la zona de la Mar Menuda aTossa o el gran paratge natural de les Illes Medes és una aventura excepcional. Aquesta reserva amaga sota les aigües tota una riquesa natural amb corall, colònies de posidònia, estrelles, grans meros i llagostes. Diàriament surten vaixells des del renovat port de l'Estartit per, qui no vulgui capbussar-se, contemplar també el fons marí a través d'un gran vidre. És una experiència que es pot portar a terme amb tota la família. Els més atrevits i preparats poden fer-ho fent una immersió amb algun dels diferents clubs de la zona.