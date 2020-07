El turisme nàutic, una de les opcions més espectaculars a la Costa Brava

La costa gironina presenta una oferta de turisme nàutic ben diversa i variada amb opcions per a tots els gustos. Els seus practicants asseguren que qualsevol opció de les que poden fer a la costa gironina, esquí aquàtic, pesca esportiva o busseig, entre d'altres, crea una gran dependència. Les característiques de les platges gironines faciliten molt la pràctica de determinats esports i activitats nàutiques. Aquest és un sector que ha quedat francament tocat per la crisi però des de les administracions es manté una aposta per reflotar-lo.

En aquest sentit, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va posar en marxa fa uns dies una campanya digital per promoure les activitats nàutiques durant la temporada turística.

L'espot publicitari porta per nom «Catalunya és casa teva» i s'ha estès durant la primera quinzena de juliol en mitjans de comunicació i xarxes socials.

L'anunci forma part d'un paquet de mesures aprovat pel Govern de suport a les activitats marítimo-recreatives, on també ha inclòs una subvenció de 750.000 euros. Se'n podran beneficiar aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre Oficial de Centes d'Activitat Marítima de Catalunya. Els diners han de servir per compensar les despeses de manteniment i les tasques d'adequació a la situació de la covid-19.

El Far de Sant Sebastià, a Llafranc, es va convertir en l'escenari de presentació de la campanya. Amb el lema «Benvinguts al mar de Catalunya», l'espot que s'ha fet públic «convida a gaudir de les activitats nàutiques». L'anunci s'emmarca en el conjunt de mesures urgents, valorades en 3,3 milions d'euros, que el Govern va aprovar fa un mes amb l'objectiu de reactivar l'economia del sector marítim. Tal com va explicar la consellera Teresa Jordà, aquestes inclouen «per primera vegada» una subvenció adreçada als centres d'activitats marítimes, valorada en 750.000 euros. També va avançar que la convocatòria d'ajuts que s'està preparant està prevista per finals d'aquest mes. Uns diners que les empreses podran fer servir per pal·liar les despeses de manteniment i les tasques d'adequació derivades de la pandèmia de la covid-19.

La convocatòria, adreçada a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d'Activitat Marítima de Catalunya (centres nàutics, centres d'immersió i acadèmies nàutiques), està finançada íntegrament amb fons propis i es preveu que doni lloc a 350 operacions. Jordà va recordar que el sector marítim-recreatiu ha patit una «paràlisi total» des de l'esclat de la crisi sanitària i a hores d'ara els pronòstics sobre la seva evolució són «incerts», davant les greus afectacions al lleure i el turisme.