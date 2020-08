El Ripollès t'espera per fer del teu estiu, l'estiu que buscaves

Et proposem redescobrir el Ripollès, territori que t'espera ple de propostes tant culturals, gastronòmiques en un entorn natural excepcional.

El Ripollès és natura, paisatge i experiències per a tothom. Et proposem recórrer el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, on sentir-se petit esdevé una gran sensació, envoltat de muntanyes de quasi 3.000 metres i rodejat de cims emblemàtics com el Bastiments, el Puigmal o el Costabona. Camina per la xarxa de senders Itinerànnia, amb més de 30 rutes per descobrir la comarca i també disposa d'un mapa interactiu, eina que t'ajuda a dissenyar la teva ruta per gaudir de la comarca al teu ritme! I això no s'acaba aquí... Seguim amb més propostes! Puja amb el telecadira de Vallter 2000, descobreix el naixement del riu Ter i observa el mar Mediterrani des d'un angle inèdit! Per als amants del ciclisme de carretera, accepta el repte que ens proposa Vallter, la "Pujada a Vallter 2000" des de Setcases, petit i acollidor poble de muntanya, i intenta assolir un dels ports més emblemàtics del ciclisme a Catalunya! Si prefereixes reptes més tranquils també en tenim, cap problema! Puja amb el cremallera a la Vall de Núria reservant els teus tiquets online, estrena el nou telefèric i contempla Núria des d'una altra perspectiva.

Parlant de perspectives... Si no tens vertigen et proposem fer la via ferrada de Ribes de Freser, mirador únic del municipi i de dificultat moderada, apta per als amants de l'adrenalina i de les famílies més aventureres! I si volem continuar lligats a un mosquetó, no et preocupis... tenim més experiències per a tu! Els parcs d'aventura d'Estiulaventura a Campdevànol i del Molló Parc Aventura, aquest últim també amb el parc d'animals.

I si vols que tot surti sobre rodes, tens la Via Verda del Ferro i del Carbó, antic traçat per on passaven vagonetes plenes de materials extrets de les mines que encara hi són presents. A dia d'avui, el traçat ha estat adaptat per a la pràctica del cicloturisme, és apte per a tots i així podràs conèixer de primera mà el passat de la comarca passant per Ogassa, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Si prefereixes itineraris amb més desnivell, consulta les 21 rutes del nostre centre BTT, que t'espera amb propostes de tots els nivells. I parlant de vies... Sabies que tenim vestigis d'una via romana? La podem trobar a Sant Pau de Segúries, on fent un agradable passeig podem observar perfectament la tècnica de construcció que empraven fa gairebé 2.000 anys en la construcció d'infraestructures!

Taga

Tot això amb un patrimoni romànic excepcional, amb quasi 100 monuments que fan que el Ripollès tingui una de les concentracions més denses de romànic a Europa. Les pintures de Dòrria o Sant Cristòfol a Toses; el frontal de Llanars; Santa Llúcia d'Abella, a Vilallonga de Ter; Sant Marcel de Planès, a Planoles; les esglésies i ermites de les Llosses... Mil i un racons per descobrir!

I tu, ja has visitat el monestir de Ripoll? Si és així, et proposem una visita diferent... Ripoll en temps de pandèmia. Coneixeràs alguns dels racons de Ripoll que van esdevenir muts testimonis de malalts i sospitosos de pesta durant les quarantenes. També durant tot l'estiu se celebra el Festival del Comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses, amb l'agenda plena d'esdeveniments teatrals, musicals i culturals. Consulta'n la programació! I el Festival Isaac Albéniz a Camprodon continua amb la programació estival. Fes clic aquí i consulta'n la programació. I les propostes no s'acaben en tot l'estiu! Fes una ullada a les agendes tant de Vall de Ribes com de la Vall de Camprodon.

Nevà

I no te'n vagis sense visitar el Museu de Ripoll, el primer museu etnogràfic de Catalunya. Mostres i objectes de com es vivia en el passat en el nostre territori fins a dia d'avui i amb visites especials pels més petits de casa. I aprèn a escriure en pergamí a l'Scriptorium i viatja fins l'edat mitjana! Complementa la visita passant per la Farga Palau, en actiu fins al 1978. Descobreix com vivien els treballadors i com funcionava una farga de ferro. Parlant de ferro... Visita el Museu de les Mines d'Ogassa, ubicat a l'antiga fàbrica de pans de carbó, infraestructura clau per al municipi, que va estar operativa quasi 130 anys, fins al 1967. Reserva la visita guiada durant els caps de setmana trucant al 972 720 380.

Fem una pausa? Un territori com el Ripollès t'ofereix sabors de proximitat i de qualitat. En aquest sentit treballa la marca Producte del Ripollès, segell de garantia tant de productors, establiments i restaurants per oferir producte de qualitat i sostenible.

Sense quasi ni voler-ho ni buscar-ho et trobaràs enmig de racons i pobles amb encant, empedrats, d'essència pirinenca. Beget, Queralbs, Vallfogona del Ripollès, Pardines... Pobles on el romànic hi és present, on trobaràs el sabor del territori en cada restaurant i embolcallats per un marc natural excepcional.

La Roca

I després de tantes propostes, aturem el temps contemplant una posta de sol des d'alguns dels balcons de la comarca, des de Campelles o el Santuari de Montgrony, a Gombrèn?

T'esperem al Ripollès perquè visquis la teva història al Pirineu. Tot el que ara necessites, més a prop del que et penses!

Instagram: @ripollesturisme