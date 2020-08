La Bisbal, terra de ceràmica i terrissa

La Bisbal és la capital del Baix Empordà i és reconeguda per la seva indústria artesanal de la ceràmica i la terrissa. El riu Daró travessa la població abans d'endinsar-se cap a les Gavarres. La Bisbal exerceix la capitalitat d'una comarca batejada com l'Empordanet, on els seus paisatges i la gastronomia són els seus elements més característics i principals.

Segons s'explica a la web municipal, l'economia local està basada en la ceràmica i la terrissa. Per això, des d'aquesta pàgina es convida a conèixer de primera mà la que és sense cap mena de dubte la principal indústria terrissaire de Catalunya. En aquest sentit s'afirma que «podreu comprovar la importància d'aquesta activitat gràcies a un paisatge urbà caracteritzat per les esveltes siluetes de les xemeneies i per les nombroses botigues atapeïdes d'articles de terrissa i de ceràmica, estratègicament situades en el famós carrer de l'Aigüeta. Terracotta Museu de Terrissa i Ceràmica Industrial, ubicat en una antiga fàbrica de rajoles, serà un complement imprescindible de la vostra estada».

Una visita que no es pot deixar passar per alt és precisament el Terracotta Museu que té des de sempre una gran activitat cultural i una implicació molt directa amb el municipi. Altres elements del patrimoni local que es volen destacar són Les Voltes, l'església dels Dolors, l'església de Santa Maria, l'església de la Pietat, el pont vell i el carrer del Call que dona accés al barri jueu.