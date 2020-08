Figueres, molt més que el Dalí

Figueres exerceix la capitalitat de l'Alt Empordà amb la voluntat de demostrar que és molt més que el destí turístic i cultural que representa el Museu Dalí, tota una referència a escala mundial. Figueres ha estat sempre capdavantera en molts camps, per exemple, en el gastronòmic. El Motel Empordà va ser durant moltes dècades la referència gastronòmica per excel·lència de les comarques gironines. En estar situada a pocs quilòmetres de la frontera, Figueres sempre s'ha alimentat de la contribució d'altres cultures i això ha quedat reflectit en la seva vida ciutadana. Fa molts anys, sempre es deia que Figueres anava uns passos endavant precisament per això, per la seva influència i aportació d'altres cultures.

Figueres és una ciutat de museus. El seu estandard per excel·lència és el que va crear el seu ciutadà més il·lustre i més internacional: el pintor Salvador Dalí. El Teatre Museu Dalí es fa veure des de molts punts de la ciutat gràcies a la seva peculiar i característica cúpula. Va ser creat l'any 1974 i rep anualment més d'un milió de visitants juntament amb el Triangle Dalinià que conformen Portlligat i el castell de Púbol. És el màxim exponent cultural de la ciutat que està marcada també per l'activitat d'altres museus com ara el Museu del Joguet de Catalunya, una autèntica col·lecció de joguines, el Museu de l'Empordà, el Museu de la Tècnica i el Museu de l'Electricitat.

Si haguéssim d'escollir un punt de trobada i de màxima vitalitat aquesta seria la Rambla. Aquest passeig, presidit pel record a l'inventor del submarí, Narcís Monturiol -un altre fill il·lustre de la ciutat-, és l'escenari de nombroses fires i manifestacions artístiques. Una de les més destacades és el setembre amb la fira dedicada al món del vi. També en aquesta època, Figueres es converteix durant uns dies en la capital de la música amb la celebració del festival Acústica, que reuneix durant quatre o cinc nits milers d'espectactadors en diferents escenaris. Aquestes manifestacions ara quedaran alterades per la pandèmia.

La Rambla és sempre sinònim de vida i al seu voltant hi trobem també l'activitat comercial i alguns edificis de referència. La vida cultural es fa al centre i sempre té molta activitat.

Figueres és també de sempre una terra de passatgers donada la seva proximitat amb la frontera francesa. Amb l'entrada en servei de l'alta velocitat aquesta activitat encara s'ha incrementat molt més. L'estació del TAV ha generat moltes coneixions i ha reforçat el seu paper de capitalitat.

I si hi ha alguna edificació característica a la ciutat de Figueres aquesta és el castell de Sant Ferran que domina la part alta del municipi i és visible des de diferents punts geogràfics. La gran fortalesa figuerenca data de 1753 i està considerat un dels baluards més grans de tot Europa. Les seves dimensions fan que es divisi des de molt punts i ocupa una extensió des de la qual també hi ha unes vistes admirables. El recinte militar ha acollit diverses iniciatives, fins i tot el rodatges de pel·lícules, i s'ha convertit amb el pas dels anys en un element turístic de gran interès. Es pot visitar de forma regular i segons s'explica des del Consorci que el gestiona el recinte interior ocupa més de 300.000 metres quadrats i el punt més espectacular és la plaça d'armes.

Un altre punt d'interès de Figures és el seu comerç. Atrau molta clientela francesa donada la seva proximitat amb la frontera i té una oferta molt variada. La majoria dels establiments formen part de Comerç Figueres, una associació molt dinàmica i activa que aglutina i tira endavant moltes campanyes. Fins i tot la seva implicació amb la ciutat té a veure amb la gastronomia. Comerç Figueres Associació és l'ideòleg i el productor dels Tastets Surrealistes de Figueres juntament amb Inèdit Estrella Damm i l'Ajuntament de Figueres. És l'acció gastronòmica anual que més impacte econòmic directament i indirectament genera a la ciutat de Figueres, segons consta a la seva web. Tot plegat fa que Figueres tingui una riquesa cultural, comercial i gastronòmica de primer nivell.