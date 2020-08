Puigcerdà, per disfrutar-hi tot l'any

Puigcerdà presideix la comarca de la Cerdanya. Situada en un punt estratègic i ben conectada tant per carretera com per tren la població ofereix serveis per disfrutar-los tot l'any. El seu tret característic és l'estany situat en el punt central de la població i que tots els estius fins i tot acull una travessa.

Puigcerdà s'ha especialitzat en els darrers anys en un turisme familiar i cultural. Per aquesta raó ofereix un gran ventall de rutes per fer pels voltants i per pobles realment de postal. Des de diferents punts és visible el campanar de Santa Maria i pel que fa als equipaments culturals destaca especialment el Museu Cerdà. L'estany situat al centre de la població permet passejar-hi en barca durant els mesos d'estiu. Puigcerdà es complementa perfectament amb tota l'oferta turística i de paisatge que reuneix la Cerdanya. Tant a l'hivern amb tota mena d'esports com a l'estiu amb moltes activitats per disfrutar de l'aire lliure i de la natura.

I pel que fa a la gastronomia, Puigcerdà acull habitualment diferents manifestacions relacionades amb el menjar. Destaca per sobre de tot la festa del trinxat i la ruta pintxo pote. Tot plegat una oferta cultural i gastronòmica de primer nivell per disfrutar durant tot l'any.