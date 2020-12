Una oportunitat irrepetible

Stefano Palumbo, director d'una acadèmia en línia



"Vaig canviar el meu estil de vida aprofitant que el meu negoci és digital"

Una ubicació amb molt potencial

Stefano Palumbo dirigeix una acadèmia d'anglès en línia que va crear a Itàlia fa uns quants anys. Volia canviar el seu estil de vida. Aprofitant que el seu negoci és digital, va poder escollir un lloc diferent. Va triar Tenerife per diferents factors: pel seu bon clima, pel seu entorn, pel seu ambient, i cost de vida és més barat que la majoria de llocs europeus. La proximitat de l'Arxipèlag amb la resta d'Europa li facilita poder desenvolupar la seva feina a Tenerife, a més de les eines digitals i plataformes que faciliten el remote working que existeixen a les Illes.

Stefano treballa des de l'espai de coworking Workeamos, ubicat a Santa Cruz de Tenerife. "M'ofereixen un bon servei, un espai modern per a gent com jo, l'oportunitat de conèixer persones amb diferents habilitats", explica. "I suport moral", fa broma. D'aquesta experiència, l'italià en destaca l'oportunitat de conèixer gent de Canàries, a més a més de persones d'altres llocs del món. "Canàries té potencial per convertirse en una ubicaciódestacadaper alsteletreballadors", conclou.



Luis Suarez, Expert en transformació digital

"La feina a distància ha deixat de tenir connotacions negatives"



16 anys d'experiència en remot

Canàries ja no té secrets per a Luis Suarez, perquè ja fa 16 anys que teletreballa des de Maspalomas, al sud de Gran Canària. És un teletreballador veterà, ja que acumula gairebé 20 anys d'experiència en el món del treball en remot. Va començar passant les vacances d'hivern en aquesta illa de l'Arxipèlag fins que, cinc anys més tard, s'hi va instal·lar definitivament.

Suarez, que es dedica a la transformació digital, ha viscut de prop el canvi en el treball en remot. "Fins fa quatre o cinc anys les Illes no s'han començat a veure com un bon lloc on compatibilitzar la feina amb un bon bany a la platja a la tarda, per exemple", explica. Entre altres avantatges, les Illes també ofereixen una gran infraestructura tecnològica adaptada a gairebé qualsevol feina en remot.

La pandèmia ha permès fer un pas més en aquest sentit i ha acabat amb totes les connotacions negatives que tenia el teletreball: "per als que treballem a distància, ha sigut el millor que ens ha pogut passar", afirma Luis.

Laura Reyero, 'Motion graphics designer'

"Hi ha una comunitat bastant sòlida de treballadors en remot"



Noves maneres de viatjar

Les rutines de la feina com a nòmada digital no són alienes a Laura Reyero, Motion Graphics Designer. Durant dos anys, ha treballat en remot des d'Indonèsia, Tailàndia i Bali i, des del setembre, ho fa des de Tenerife. "Treballar des d'altres llocs és una forma diferent de viatjar", explica. Canàries és un lloc conegut entre la comunitat de remote workers pel seu clima, la seva seguretat, les seves activitats, per això Reyero ja en coneixia els avantatges.

"Tenint Canàries a prop de casa, era un destí interessant i, a l'arribar la pandèmia, vaig optar per aquest lloc, ja que és convenient no moure's gaire", destaca en retrospectiva. Actualment viu a Tenerife amb la seva parella i té previst quedar-se en aquesta illa durant un o dos anys. No són les úniques persones que han canviat el seu lloc de residència per teletreballar des de Canàries: "quan vam arribar ja hi havia una comunitat bastant sòlida", destaca. "Estic al·lucinant, cada dia rebem missatges de gent que està pensant a venir a treballar en remot a Canàries i ens demanen consells sobre com venir", explica Reyero.

Jaime López, CEO de The Agile Monkeys

"Podria estar treballant en qualsevol lloc del món, però em quedo aquí"

Opcions per treballar sense límits

No tots els treballadors en remot de l'Arxipèlag provenen d'altres regions d'Europa o d'Espanya: Jaime López és canari i dirigeix The Agile Monkeys, una firma establerta a l'Arxipèlag dedicada al software, el disseny i la innovació. "Pensem que treballar en una oficina cada dia no té sentit, especialment en projectes en els quals la presència física no és necessària", recalca López. En iniciatives laborals de gran abast, aquesta forma de treballar presenta avantatges: "tinc accés a treballar amb qualsevol persona en qualsevol lloc del món, no tinc límits", explica Jaime.

El canari té clares les virtuts de la seva terra: "podria estar treballant en qualsevol lloc del món, però em quedo aquí", sentencia. "Realment té unes condicions meravelloses de cara a fer qualsevol tipus d'esport, disfrutar a l'aire lliure en qualsevol moment de l'any, bones condicions de seguretat i salut", destaca. Sens dubte són factors importants en el moment d'elegir un lloc on viure i desenvolupar una carrera professional.