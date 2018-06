Consells perquè la teva depilació duri més

A pesar que hi ha tècniques per eliminar el pèl de manera definitiva que cada vegada són més utilitzades, encara són moltes les persones que recorren a els mètodes tradicionals de depilació. Si ets una d'aquestes últimes i encara utilitzes una maquineta d'afeitar o la cera per depilar-te, has de saber que hi ha alguns trucs perquè puguis aguantar més dies sense que aparegui el pèl

Exfoliació prèvia a la depilació

La principal recomanació perquè la depilació duri més temps és exfoliar la pell abans. Amb aquesta tècnica aconseguirem obrir els porus i retirar les impureses de la pell. D'aquesta manera, es facilitarà la posterior retirada del pèl.

Els teus principals aliats en aquesta tècnica seran les locions exfoliants i els guants exfoliants, amb els quals hauràs de practicar un massatge a la teva pell amb moviments circulars.

Depilació en sentit contrari al creixement del pèl

Una altra tècnica fonamental per assegurar-te la bona eliminació del pèl, sigui quina sigui la tècnica que utilitzis, és depilar-te sempre contra direcció a la del creixement del pèl. Amb aquest truc aconseguiràs eliminar millor el pèl i, així, aquest trigarà més temps a sortir.

Fulles específiques

Si recorres a les fulles per depilar-te és molt important que optis per aquelles que s'adapten a cada racó de la teva anatomia. Els capçals mòbils seran els ideals perquè la fulla actuï efectivament en totes les zones a depilar o afaitar.