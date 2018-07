Trucs per rentar les cortines

Les cortines han estat sempre protagonistes de la decoració de la llar. No obstant això, són també les grans oblidades pel que fa a la neteja. Com que estan penjades i sovint no toquen el terra, sembla que no puguin embrutar-se.

Però la pols es va acumulant amb el temps i per això és recomanable rentar-les com a mínim un cop l'any. Això és encara més necessari si tens llar de foc, vius amb nens petits o persones fumadores, o si vius en un carrer o barri amb molta pol·lució.

Primer de tot cal revisar l'etiqueta, per saber si les cortines són rentables a màquina. En la majoria dels casos, les cortines són aptes per a la rentadora, ja que solen ser de materials com el cotó, el polièster o el niló.

És important retirar tots els enganxalls metàl·lics o accessoris que subjecten les cortines, ja que corren el risc d'oxidar-se, caure pel tambor i causar problemes durant el centrifugat.

Pel que fa al rentat, convé utilitzar un programa per a peces delicades i aigua freda. S'ha d'utilitzar un centrifugat curt, per evitar les arrugues i que es facin malbé les fibres.

Per a l'assecat, tornar a revisar l'etiqueta i, si és possible, introduir-les a l'assecadora. Penjar-les esteses a l'estenedor pot resultar molt eficaç a l'hora de desfer-nos de les arrugues. No obstant això, en cas que el teixit sigui delicat, et recomanem que les planxis a una temperatura suau per eliminar les arrugues més complicades.

Amb aquesta sèrie de consells podràs gaudir de les teves cortines impecables per molt temps.