Consells per menjar sa i sense risc a la platja

Això de passar una horeta a la platja i marxar cap a casa no és el més normal en les vacances. Una jornada al complet, des de primera hora fins que se'n va el sol, passant per les hores més crítiques de calor, sí que ho és. Però per això cal estar preparat i armat fins a les dents amb els millors recursos, para-sol, protector, tovalloles, gorres, ulleres de sol, però què passa amb el menjar.

Amb els aliments cal tenir especial cura si volem gaudir de les vacances sans i estalvis, lluny d'intoxicacions i indigestions de cavall. Per això, alguns consells per evitar riscos i escollir els ingredients perfectes per combinar un dia rodó amb una dieta sana poden ser útils.

Què portar?

Encara que la primera opció que ens ve al cap són els típics entrepans, contundents i fàcils de fer, hi ha mil i una opcions més que podem preparar en un tres i no res, assegurant-nos de no patir una indigestió.

Fruits secs, palets de pastanaga, fruita fresca, torrades... Són alguns dels aliments que faran més agradable una jornada de platja sense atipar-nos de carbohidrats.

Les amanides són perfectes i fresquetes per quan ataca el cuquet. La pasta o l'arròs, per exemple, són opcions senzilles i populars que no ens deixen amb gana. Només cal tenir en compte un parell de coses: l'amaniment sempre al final, i per això, la llimona és una bona alternativa a un pot greixós d'oli, a més de ser més sa i canviar calories per vitamines.

La fruita i la verdura haurien d'anar sempre per davant dels embotits. Amb una sopa freda com el gaspatxo ens marquem un complet, i és d'allò més còmode per prendre a la platja.

Com hem dit la fruita ha de ser present sí o sí, sobretot en la temporada de síndries, melons i prunes, que ens ajuden a lluitar contra la calor i la deshidratació.



Recorda, portis el que portis, fes-ho sempre en una nevera que mantingui els aliments frescos i, com no, la clau de tot, el tupper.

Què hem d'evitar?

Per evitar qualsevol risc per a la nostra salut, cal tenir en compte els aliments que podem portar i també els que no.

En primer lloc, el, en molts casos, l'estimat alcohol és el primer que hauríem de titllar de la llista. Les begudes alcohòliques poden convertir-se en el teu pitjor enemic en un dia xafogós, ja que afavoreixen la deshidratació, per no dir el risc que comporta ficar-se al mar amb un parell de cerveses de més.

Els refrescos amb sucre, i l'ampli assortiment de snacks que omple files al supermercat tampoc hidraten els suficient i per descomptat no és l'opció més sana, encara que ningú ens treu un caprici de tant en tant. També convé evitar els aliments fregits. En dies de calor l'excés d'oli fa la digestió molt més pesada.

Finalment, alerta també amb la mítica truita de patata, l'ensalada russa o l'entrepà amb maionesa. Haurem de posar els cinc sentits alerta amb qualsevol aliment a base d'ou sobretot si ha estat exposat al sol o a la calor. Si volem evitar una intoxicació sempre podrem substituir aquest delicat aliment amb un altre condiment com verdures o hortalisses. Si tot i així no et dones per vençut, ha de mantenir-se sempre a l'ombra i en fred.

Per beure

Sí, podem substituir les cerveses i els còctels del xiringuito per alguna cosa molt millor i més barata.

Sense cap dubte, l'aigua és la millor opció per calmar la set i hidratar-nos. Aigua, aigua amb gas, aigua amb llimona... Recentment treta del congelador, una ampolla d'aigua fresca, sigui el que sigui, és imprescindible per a la jornada diumengera, sobretot si hi ha nens pel mig.