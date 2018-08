Sis consells per viatjar amb avió a un preu assequible

Quan es tracta de fer unes merescudes vacances, si volem anar lluny, és fàcil que hi hagi un avió pel mig. Si no volem pagar més del necessari hem de tenir en compte diverses qüestions. Triar la companyia, comparar preus, fer l'equipatge, els dies de la reserva... No és la part més divertida del nostre viatge però sí absolutament necessària. Alguns consells pràctics mai vénen malament per a unes vacances tan emocionants com a econòmiques.



Antelació de la reserva

Amb les companyies 'low cost' cada vegada és més difícil trobar una plaça a baix cost a última hora. En general, com més s'aproxima la data de sortida, més difícil serà trobar un vol barat.

Encara que és difícil calcular la data d'antelació per fer una reserva cal tenir en compte que els preus es disparen quan queda menys d'un mes per al vol. Segons un estudi del comparador Skyscanner, la data ideal per reservar un viatge és, aproximadament, 8 setmanes abans de la data de sortida.

Pel que fa als dies de la reserva, les pujades i baixades de preu al llarg de la setmana són molt comunes. No trobaràs el mateix preu un dimarts que un dissabte. Segons un estudi de 'The Wall Street Journal' és preferible evitar els caps de setmana per reservar vols, ja que la gent compta amb més temps lliure. Els dilluns és quan solen sortir més ofertes de vol. A principis de setmana seria el moment ideal, ja que si les ofertes no funcionen com esperaven, començaran a baixar preus

Quin és el millor moment per viatjar?

Una vegada ens hàgim decidit a comprar el vol una de les coses més importants a tenir en compte és la data de sortida. Això depèn per descomptat de la nostra disponibilitat, però per ser més concrets, encara que costi horrors, és més que recomanable matinar, i fins i tot no anar a dormir, per agafar el vol.

Com més d'hora, més barat pot resultar el viatge. Aixecar-se excessivament d'hora és un esforç extra per al client, per la qual cosa les companyies acostumen a baixar els preus a aquestes hores. El mateix passa amb la tornada, com més tard sigui més oportunitats tindrem d'obtenir un vol barat.

Un altre consell, d'allò més lògic però necessari, és evitar les dates assenyalades tret que anem amb aquest propòsit, si en aquests dies se celebra algun festival o festa important, les aerolínies pujaran els preus immediatament, sabent que ompliran les places.

Flexibilitat amb la destinació

Si som molt exigents amb els plans vacacionals podem acabar pagant un alt preu. Estar obert a alternatives, en canvi, obre un ampli ventall d'oportunitats que pot ser que no facin tant dany a la nostra cartera.

No es tracta d'anar a cegues en aquestes vacances tan esperades, simplement ser capaç de canviar de destinació per aprofitar autèntiques gangues que poden sorgir en la recerca. Sense expectatives, i una ruta mil·limetrada, la destinació pot resultar molt més impactant i atractiu. Es tracta de deixar-se portar.

Equipatge senzill i lleuger

L'equipatge pot resultar un veritable llast en els viatges llargs. La majoria de companyies permeten viatjar amb una maleta de mà que no superi els 10 quilos per no haver de facturar.

És recomanable portar només el necessari per al viatge en qüestió, equipatge lleuger i evitar el prescindible. Així i tot el com fem les maletes també és important. Sempre es pot rentar la roba en la destinació, pel que no cal portar una gran quantitat d'equipatge. Una alternativa a les maletes són les motxilles de viatge, còmodes de portar i no ens plantejaran problemes a l'hora de viatjar.

Finalment si comprovem el temps en la destinació del viatge ens estalviarem els 'per si de cas' i anirem estalviant pes, espai i sobretot, diners.

Bitllet només d'anada

Per estalviar temps, moltes vegades es compra l'anada i la tornada del viatge d'una mateixa vegada sense adonar-nos que podem estar pagant de més. Si agafem dos bitllets d'anada pot sortir més barat, aprofitant diferents ofertes i preus de vol, fins i tot de companyies diferents.

Encara que costi una mica més de feina es tracta de barrejar opcions i trobar les que més s'ajusti a la nostra economia, ja que li preu, encara que no excessivament, varia sempre.

Situació de l'aeroport

Triar un aeroport una mica més allunyat pot suposar un avantatge econòmic important. Una vegada en la destinació, pot compensar completar el viatge en un cotxe de lloguer.

Es pot contemplar la possibilitat d'aterrar en un aeroport intermedi, de gran activitat, on es pugui llogar un altre mitjà de transport per arribar a la destinació. Tot depèn de qual sigui la destinació. Si et mous per un altre continent, per exemple, una opció és informar-se de les aerolínies que operen en la destinació i mirar a les pàgines dels mateixos aeroports.