Una competició anima joves d'ESO a fer front a desastres

«The Olympiad 2019» és una competició en línia oberta adreçada a tots els centres educatius sobre el tema Desenvolupar el coneixement per fer front als desastres. Hi poden participar estudiants d'ESO, d'edat màxima de 16 anys, i la data de celebració és el 16 d'abril del 2019. Aquesta activitat permetrà als estudiants aprofundir en els seus coneixements sobre els riscos naturals i tecnològics als quals es poden enfrontar. Els joves, a més, aprendran el comportament adequat en diverses situacions i com minimitzar o prevenir l'impacte dels desastres.

La inscripció dels participants s'obre el 15 d'octubre del 2018 i es pot formalitzar fins al 9 d'abril del 2019. La prova consistirà en un qüestionari al web de BeSafeNet el 16 d'abril de 2019. Els centres educatius interessats trobaran més informació sobre les regles de la competició al web educalab.es.

L'olimpíada sobre la prevenció de riscos naturals i tecnològics «The Olympiad 2019» està organitzada com a part del projecte BeSafeNet, una eina del Consell d'Europa per promoure la cultura sobre els desastres entre la població europea.

Tal com es planteja en la convocatòria, els desastres naturals i els accidents tecnològics causen moltes víctimes cada any i produeixen pèrdues econòmiques significatives. Hi ha riscos que no es poden evitar, però és necessari continuar treballant per reduir l'impacte dels desastres proporcionant als educadors i als estudiants informació precisa sobre els riscos, i les millors formes de mitigar les conseqüències.