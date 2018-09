Entreguen material escolar a 10.500 nens en situació vulnerable

L'Obra Social la Caixa lliurarà kits de material escolar a un total de 10.500 nens i nenes de famílies en situació de pobresa de Catalunya (80.519 a tot Espanya), perquè puguin iniciar el curs escolar amb el material imprescindible.

Els menors, atesos en el programa CaixaProinfancia, rebran un kit adaptat a cada cicle educatiu (preescolar, primària i secundària), i inclou una motxilla, estoig (amb bolígraf multicolor, llapis, goma i maquineta), ceres de colors, agenda escolar, joc de regles, compàs i calculadora científica.

Aquests lots seran distribuïts per les més de 170 entitats socials de Catalunya que desenvolupen el programa CaixaProinfancia als seus territoris. Segons va informar la fundació bancària, a més dels lliuraments dels kits de material escolar, al llarg de tot el curs el programa facilitarà diferents ajudes educatives a les famílies ateses, com a reforç escolar o estudi assistit, suport psicomotor, atenció logopèdica i equipament escolar. «L'atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les prioritats de l'Obra Social la Caixa. Volem contribuir a oferir-los un futur més esperançador, i l'educació és una de les millors eines per a aconseguir-ho», va destacar el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé.

El programa treballa amb la premissa que les condicions d'entorn, com la salut, l'organització familiar o la xarxa social influeixen directament sobre els processos d'aprenentatge i l'escolarització, de manera que els nens i adolescents que viuen en contextos fràgils tenen més dificultat per aconseguir l'èxit escolar.

Segons els seus impulsors, CaixaProinfancia busca «trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills afavorint el ple potencial i les capacitats dels menors».

El programa va ser posat en marxa el 2007 per donar resposta a les necessitats de les llars amb població infantil d'entre 0 i 18 anys en risc o situació d'exclusió, cosa que comporta el desenvolupament d'un pla de treball amb tota la família.