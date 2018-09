les escoles marquen el camí de la revolució digital

Un any més comença la campanya de «Tornada al Cole». Els negocis ens preparem: als aparadors s'exposen motxilles, noves col·leccions d'agendes escolars es presenten al mercat i, junts, posem expectativa a l'alumnat en un dels dies més importants del curs: el primer.

A Microgestió, com especialistes en tecnologia digital d'avantguarda, ja portem uns quants anys col·laborant amb el Diari de Girona per tenir un espai on explicar quin és el nostre paper a l'educació i què podem oferir. Aquest any volem fer les coses una mica diferents; aquest any volem donar les gràcies.

Volem mostrar el nostre agraïment a les valentes i innovadores escoles que vau començar amb nosaltres, ara ja fa un temps, el camí cap a la transformació digital.

A poc a poc, gràcies a la vostra visió heu aconseguit donar-nos una nova dimensió a com entenem les escoles, els professors i els alumnes.

Per a Microgestió l'objectiu no és vendre un producte i prou, sinó donar un servei i un acompanyament. Ajudar a formar professors, facilitar recursos perquè la tecnologia no suposi un escull o un obstacle a superar sinó un recurs gairebé invisible i extremadament útil. Però el que ha estat passant els darrers anys és que ja no som només nosaltres que ensenyem a certes escoles sinó, que són elles les que ens donen lliçons. A poc a poc, els alumnes i professors, els treballadors i els pares han agafat dinàmiques sorprenents al voltant dels iPad i Macs, i ara demostren com el que nosaltres consideràvem i veníem com eines, s'han convertit en instruments.

Els treballs d'escola i la forma de compartir-los han canviat per sempre. Les presentacions on es barregen el llenguatge escrit, visual i audiovisual ara són la norma del dia; la forma de col·laborar digitalment entre alumnes per abordar la feina s'escapa de totes les perspectives i, fins i tot, activitats que sempre han estat igual, com la forma de prendre apunts, ara comencen a trontollar.

És fascinant com la creativitat de l'usuari marca la diferència i és encara més increïble com en entorns on col·laboren nens i adults aquestes guspires creatives són tan comunes. Avui ja no es tracta de què pot fer l'iPad o el portàtil per l'alumne sinó què pot arribar a fer l'alumne amb ell.

Gràcies als atrevits, el que podem aportar ara creix i evoluciona. Nosaltres, després d'escoltar i veure quins ecosistemes han nascut, entenem millor que mai, i que ningú, que el nostre objectiu no és ensenyar què poden fer els aparells dels que disposem sinó, què pot arribar a fer l'escola amb la nostra ajuda. I per aquest motiu, per donar-nos l'oportunitat d'acompanyar-vos a emprendre aquest viatge, aquest any us donem les gràcies.

I per als que tornen a classe: evidentment aquest any tenim una oferta increïble i, evidentment, esteu invitats a venir a les nostres botigues a preguntar «Què puc arribar a fer amb això?».