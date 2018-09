FEDAC Sant Narcís consolida l'oferta de Formació Professional

La Formació Professional (FP) de titularitat privada es va consolidant a les comarques gironines. A altres zones de Catalunya la presència de centres privats de formació professional era més habitual, però a la provincia de Girona, la incidència era molt menor. Aquesta és una tendència que aquests darrers anys ha canviat. És el cas de FEDAC Sant Narcís on aquest serà el quart curs que s'imparteixen cicles formatius.

Els estudis corresponen a la família de serveis a la comunitat, camp en el que la Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll hi té una gran experiència, doncs forma part de la seva pròpia missió. «La vocació de servei de les nostres escoles i entitats, així com els antics alumnes que exerceixen en aquest camp són també exemples del nostre interès per la comunitat», explica el director del centre Xavier Batlle.

En el cas dels estudis d'Integració Social i Educació Infantil s'hi suma l'experiència educativa combinada amb el projecte d'innovació #avuixdemà24, que precisament aquest curs es concretarà en un nou Projecte Educatiu Institucional.

En tots els estudis de FP les pràctiques són un element essencial. A FEDAC s'hi dediquen de forma especial el treball de tutoria personalitzat que permet buscar un centre adient als interessos de cada alumne, provocant que aquests practicants s'incorporin a l'empresa. És també un fet generalitzat que la FP és una opció per a la construcció d'itineraris acadèmics. A FEDAC l'opció de continuar estudiant el grau superior en acabar el mitjà és majoritària, fins i tot per continuar fent després estudis universitaris.