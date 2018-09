Interactua i aprèn amb Conversa en Anglès

La millor manera d'aprendre una llengua, com és l'anglès, és escoltant-la, parlant-la i interactuant amb ella. Ítems que segueixen les classes de Conversa en Anglès. Una petita empresa on gent de totes les edats pot aprendre i millorar el seu anglès de forma natural amb professors nadius.

Conversa en Anglès està dirigida per Ciara Dight, d'Estats Units, i Fèlix Riba, de Catalunya, i fa més de tres any que es dediquen a l'ensenyament de la llengua anglesa. L'equip està format per cinc professors i professores nadius i nadiues que durant la seva estada a Catalunya es dediquen a ensenyar anglès. Tots ells tenen una titulació TEFL (Ensenyament d'Anglès com a Llengua Estrangera) i tenen experiència a ensenyar anglès com a llengua estrangera tant amb nens com amb adults.

Conversa, classes particulars a mida, preparació per exàmens oficials, repàs, anglès extraescolar, anglès per a empreses, classes en grup a mida i altres propostes són els serveis que ofereix Conversa en Anglès.

Les sessions es duen a terme a Girona: els joves i adults, a la cafeteria de l'Hotel Carlemany i els nens a cases particulars. També es duen a terme classes a Santa Coloma de Farners: els joves i adults, a l'hotel Pinxo, i els nens a casa dels propietaris i a cases particulars.