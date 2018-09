La música sempre a l'escola Allegro

L'escola de música Allegro del Casino Menestral Figuerenc amb més de 85 anys d'experiència és un centre d'educació on s'ofereix una formació musical de qualitat tant per a nens i nenes com per a adults que vulguin aprendre a tocar un instrument, així com obtenir d'una manera amena els coneixements necessaris per entendre i gaudir de la música. L'escola disposa de diversos projectes pedagògics propis on els alumnes poden escollir l'itinerari que més s'adeqüi a les seves necessitats.

L'equip docent de l'escola està format per 20 professors i ofereix una gran diversitat d'especialitats instrumentals, així com les assignatures complementàries que permeten als alumnes tenir una sòlida formació musical i on es potencien uns valors propis, entre els quals, l'esforç, l'esperit de superació, la creativitat, la sensibilitat i la responsabilitat són uns valors cabdals per al desenvolupament personal.

L'escola potencia la música en grup per la gran capacitat motivadora i per la rellevància de sentir-se part d'un tot a l'hora de crear música. Així, l'escola compta, per a aquells alumnes que ho desitgin, amb tres corals: la Coral Infantil Allegro, la Coral SiJove i la Coral Germanor Empordanesa, a més de grups de combo, conjunts instrumentals, formacions de música de cambra i l'Orquestra Versatile.

L'escola disposa d'un banc d'instruments que els alumnes poden utilitzar en els inicis del seu aprenentatge i així facilitar-ne el seu accés, així com espais i aules amb piano i bateries on els alumnes en poden fer ús sempre que ho necessitin per estudiar.

L'escola és molt activa i durant el curs organitza diversos cicles de concerts, festivals, sortides i realitza col·laboracions amb diferents entitats on els alumnes hi participen directament. Paral·lelament, també es realitza el Concert de Professors, un dels espectacles més valorats i gaudits per l'alumnat.