Nova edició del diploma d'especialització en cuina i serveis de restauració

L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà torna a posar en marxa, per al curs escolar 2018-19, la sisena edició del Diploma d'Especialització en cuina i serveis de restauració, amb una titulació pròpia de l'Escola reconeguda entre les empreses de la comarca que, a més, ofereix un certificat de professionalitat avalat pel SOC. Un 100% d'inserció laboral dels alumnes demostra, cada any, la idoneïtat d'aquesta formació.

El curs reuneix en un any escolar les especialitats de cuina i serveis de restauració. Es basa en els continguts que s'imparteixen als cicles formatius, però de manera més concentrada i pràctica. La formació combina una part teòrica i una altra de pràctica a l'aula restaurant (a les mateixes instal-lacions de l'Escola), la qual està oberta al públic de dilluns a divendres.

El Diploma d'Especialització Dual s'adreça a persones que es vulguin dedicar al sector de l'hostaleria i que vulguin trobar una ocupació de manera immediata. També va encarat a aquells joves que no hagin aprovat l'ESO i que es vulguin incorporar al món laboral amb formació i garanties, o a joves amb l'ESO aprovada que no volen fer un cicle formatiu, sinó que prioritzen una formació més pràctica i un accés a la feina més ràpid. També va adreçat a persones que ja es dediquen al sector de l'hostaleria, però que no tenen cap títol o acreditació.

Durant el període escolar, a banda de les matèries pròpies del Diploma, es realitzen diverses activitats d'interès per als alumnes, com ara jornades i presentacions de vins i productes de la terra a càrrec dels seus productors; demostracions i showcookings conduïts per professionals reconeguts; i el ja clàssic cicle Cuiners a l'aula, en què puntualment es convida un xef de prestigi a preparar el menú del dia amb els alumnes per tal que puguin conèixer en directe maneres diferents de portar una cuina i ampliar coneixements amb les propostes gastronòmiques dels convidats.

També aquests alumnes complementen la seva formació realitzant unes 100 hores de pràctiques en els restaurants més prestigiosos de la comarca durant les darreres setmanes del curs.

Un altre dels avantatges del Diploma d'Especialització Dual, de cara a la inserció laboral, és la borsa de treball de l'Escola d'Hostaleria, referent del sector a la comarca.

Una gran part de les empreses hostaleres s'adrecen a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà a l'hora de buscar personal. Per això l'Escola ha dinamitzat la seva borsa de manera que cada nova oferta de feina arriba als alumnes automàticament, fet que facilita la relació entre empreses i treballadors potencials. Els alumnes hi tindran accés durant tota la seva vida laboral si així ho desitgen.

El curs començarà el dia 1 d'octubre i finalitzarà el 20 de juny de l'any 2019. El preu del curs és de 2.450 euros (finançables) i hi ha places limitades.