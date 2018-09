La recepta més innovadora per educar en el lleure

El nou curs està a punt de començar, igual que els cursos de monitors de la Fundació Esplai Girona. Hereva dels primers casals d'estiu organitzats pel Bisbat de Girona, l'entitat fa més de 100 anys que educa en el lleure i 60 que prepara joves per ser educadors. Tot amb l'objectiu de donar una oportunitat de creixement personal als nens i joves, i per mantenir viu l'esperit del voluntariat i del servei als altres.

La formació en el camp del lleure educatiu que ofereix l'Escola de l'Esplai de Girona se centra en els cursos de Monitor, Director i Premonitor de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil. Té com a finalitat iniciar els alumnes en l'Educació en el Lleure, dotant-los de recursos, tècniques i estratègies educatives. La formació que proposa l'Escola de l'Esplai de Girona es du a terme a través d'una metodologia participativa, reflexiva i generadora de propostes educatives innovadores, centrades en una visió de l'educació que posa l'infant i el jove al centre de la intervenció perquè pugui desenvolupar al màxim totes les seves potencialitats.

La formació de Premonitors és la d'iniciació en el lleure per als joves d'entre 15 i 17 anys. Tant amb aquesta formació com en la de Monitors i Directors, l'Escola de l'Esplai proposa un model vivencial que aporta recursos tècnics i continguts sobre educació, però alhora impulsa la reflexió sobre el propi temps lliure i els valors que hi estan associats. A més a més, els cursos de Monitor i Director combinen la part teòrica amb les pràctiques en un centre educatiu en el lleure. Per obtenir finalment el títol, atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, els alumnes han de presentar una memòria de pràctiques. A través de la pàgina web de l'escola ( www.fundacioesplaigirona.cat) els interessats ja poden inscriure's als cursos que oferirà el centre per Nadal.



Cases de colònies al servei

dels educadors

D'altra banda, la Fundació Esplai Girona porta la gestió de diferents cases de colònies. Una de les activitats que s'hi duen a terme són les colònies escolars. Els nens poden gaudir d'uns fantàstics dies realitzant diferents activitats en un entorn nou i de la mà d'un equip d'educadors amb titulació i experiència acreditada. La Fundació Esplai ofereix la possibilitat d'escollir entre l'escola del cel -on els més joves descobreixen el sistema planetari-; l'escola de la natura -on s'endinsen al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa-; l'escola de mar i muntanya -que combina els dos entorns-; i les colònies tecnològiques 3.0 -per indagar en el món de les noves tecnologies-. A més, cal destacar que els centres educatius participen en el disseny de la programació de les colònies.

L'oferta va més enllà amb les colònies per a les AMPAs: una sortida d'un cap de setmana. Durant l'estada es treballen aspectes de desenvolupament comunitari, el respecte, la convivència, els hàbits i el coneixement de la natura.