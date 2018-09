La venda de llibres de text podria caure un 10% aquest curs escolar

Gairebé un 50% dels alumnes rep alguna ajuda per comprar els llibres.

L'Associació Nacional d'Editors de Llibres i Material d'Ensenyament (ANELE) preveu per al proper curs 2018-2019 una caiguda de més d'un 10 % en la facturació del sector i va criticar l'«heterogeneïtat» de polítiques educatives que «engrandeixen la bretxa» entre alumnes de diferents comunitats, una «descoordinació» que atribueixen a la «incompetència i irresponsabilitat» política.

Aquestes «diferències curriculars»-no entenen que un llibre de Matemàtiques sigui diferent segons la comunitat-, són algunes de les conclusions de l'Informe El llibre educatiu a Espanya. Curs 2018-2019, elaborat per l'ANELE, que va ser presentat dijous i que analitza la situació en què desenvolupen la seva activitat les més de 30 editorials que formen part de ANELE.

Segons reflecteix l'informe, en el curs passat 2017-2018, la facturació en llibres de text va ser de 828.800.000 d'euros el que suposa una despesa per alumne de 102,4 euros (uns quatre euros menys que el curs anterior), si es té en compte que hi ha 8 milions d'alumnes a Espanya. Representa una caiguda de 27,2 milions d'euros respecte a la facturació del curs anterior. L'estudi assenyala així mateix que gairebé un 50 % dels alumnes rep alguna ajuda per comprar els llibres.

ANELE estima que aquesta tendència a la baixa en la facturació continuarà aquest curs 2018-2019 amb «més d'un 10 % de caiguda». En aquest sentit, el director executiu de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, Antonio Àvila, va criticar que es vegi com una mala notícia l'augment de facturació en el seu sector. «Per què a Espanya quan es donen notícies com l'augment de la facturació de l'automòbil hi ha una gran alegria però quan es dóna un augment en la facturació de llibres, especialment en llibres educatius, és una tragèdia nacional? Alguna cosa falla amb caràcter greu en aquest país», va criticar Àvila, alhora que va denunciar la «suma incompetència i irresponsabilitat de gran part dels responsables públics en el sector educatiu».

A més, l'informe recull una previsió d'un augment del 1,6% del preu dels llibres de text per a 2018-2019, un curs per al qual ANELE ha posat a disposició de la comunitat educativa un catàleg amb 33.151 títols en suport paper en totes les llengües oficials. A més, majoritàriament, inclouen llicències per accedir a continguts digitals.

Si bé, el president d'ANELE, José Moyano, va posar de manifest que al voltant d'un 60% dels centres no han renovat els llibres de text que els tocava renovar aquest any d'acord amb la Llei Orgànica per a la Millora de la qualitat Educativa (LOMCE) corresponents als cursos de Primer, Tercer i Cinquè de Primària. I va precisar que molts llibres estan «obsolets». Aquesta situació provoca, segons va advertir, que moltes editorials s'estiguin plantejant convocar Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO). En aquest sentit, va defensar el sistema de renovar cada quatre anys els llibres. «És un sistema equilibrat i sostenible i amb aquests quatre anys s'està donant un ús bastant acceptable», va matisar.