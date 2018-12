Els museus gironins faran tallers i activitats infantils per Nadal

Els museus gironins inicien la temporada d'hivern amb multitud de propostes nadalenques orientades als més menuts. Per tal d'acostar la cultura d'una manera amena i divertida a tota la família, la Xarxa de Museus de les comarques gironines presentarà el proper 6 de desembre la 4a edició de la campanya «Nadal al Museu», a la qual s'han adherit 26 museus d'arreu de la província.

Fins al 7 de gener i sota el lema «Aquest Nadal la teva aventura comença al Museu», l'objectiu de la Xarxa és que els nens i nenes es transformin en «detectius» i resolguin els missatges secrets que s'hi amaguen a través d'un joc de pistes.

Els tallers infantils, que consistiran a preparar la decoració nadalenca de casa, cuinar plats típics d'aquestes festes, fabricar joguines i fer fanalets de Reis, entre d'altres, es complementaran amb casals, pessebres i audicions de música.

Els museus, de temàtiques variades com la història, el cinema, el joc, l'artesania, l'arqueologia, l'etnologia, el medi natural, el mar, la tecnologia i l'art, oferiran la possibilitat de passar-s'ho bé i descobrir tot el patrimoni que ofereixen els museus.

D'entre tots els museus que participen en aquesta campanya, hi ha el Museu del Cinema de Girona, el Museu d'Història de Girona, el Museu del Suro de Palafrugell i el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, entre d'altres.



Tallers per conèixer Girona

Girona Museus, que engloba els sis museus gironins (Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu d'Art, el Museu d'Història, el Museu d'Història dels Jueus, el Museu del Cine i la Casa Masó), ha programat entre el 27 de desembre i el 4 de gener l'activitat «6 museus x Nadal 2018», que inclou amb la visita de cada museu un taller a mida per a nens de fins a 12 anys.

Així, en el Museu d'Arqueologia (28 de desembre i 2 de gener) es proposa fabricar i estampar «la carpeta de l'arqueòleg», i al Museu del Cinema (28 de desembre i 4 de gener) els nens experimentaran amb la llum tot dissenyant una escenografia màgica.

A la Casa Masó (27 de desembre i 2 de gener) els nens faran d'impressors i crearan felicitacions nadalenques alhora que descobriran els secrets d'aquest ofici. Seguint amb les propostes nadalenques, al Museu d'Història (27 de desembre i 3 de gener) prendrà de model els personatges de l'imaginari popular de Girona per explicar als nens figures com els gegants, el Tricorni i la Dona de la Còfia, entre d'altres.

El Museu d'Història dels Jueus (27 de desembre i 3 de gener) proposarà crear un calendari amb les dades i les festes jueves més importants de l'any, com l'any nou (Roix ha-Xanà) o la Festa de les Llums (Hanukkà).

Per últim, el Museu d'Art de Girona (29 de desembre i 4 de gener) iniciarà els nens a la preparació d'un cotilló per celebrar l'any nou amb la decoració pertinent: antifaços, serpentines, bossetes per al raïm de la sort, etc.

Les places als tallers són limitades i les inscripcions s'obriran a partir del 10 de desembre a cada museu.