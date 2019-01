La pedra netejadora que tothom busca per donar brillantor a la cuina

Es tracta ja gairebé d'un clàssic a la cuina de molta gent. Les "pedres netejadores" van començar a vendre's com xurros fa més d'una dècada i el seu ús no ha parat d'augmentar. Els experts en neteja asseguren que tot i que n'hi ha de moltes marques i models i que de tant en tant es posa una de moda cal anar amb compte: com en gairebé tot el relacionat amb la neteja que una "pedra" de netejar sigui més cara que una altra no garanteix (o almenys no ho fa al cent per cent) que sigui més bona o eficaç.

I és que molts dels que treballen netejant cases o oficines recomanen l'ús de la pedra de neteja (que no deixa de ser una mena de pasta que passes per una superfície), sigui de la marca que sigui. "N'hi ha de molt bones de marques blanques com les de supermercats Aldi o altres", afirmen en grups d'aquest tipus de professionals.

L'ús de la pedra és senzill. Només cal utilitzar una mica d'aquest producte a la superfície que vols netejar. Normalment la pedra de la neteja és adequada per a superfícies com la vitroceràmica o la fusta, que són difícils de netejar normalment. Només cal llegir les instruccions de cada un d'aquests productes per saber la superfície per la qual és adequat.