Detecten uns misteriosos senyals còsmics

Els polsos de les ones de ràdio provinents d'un magnetar han estat classificats com a possible font de les explosions de ràdio ràpides (FRB), que mantenen desconcertada a la comunitat astrofísica.

És la conclusió de l'estudi liderat per científics de Caltech d'un magnetar proper al forat negre supermassiu al centre de la Via Làctia.

La nova investigació proporciona pistes que els magnetars com aquest --una estrella morta, giratòria i densa amb un camp magnètic fuerte-- que es troben a prop d'un forat negre, podrien estar vinculats a la font de "explosions de ràdio ràpides" o FRB. Els FRB són explosions d'alta energia que s'originen més enllà de la nostra galàxia però la naturalesa exacta és desconeguda.

"Les nostres observacions mostren que una ràdio magnetar pot emetre polsos amb moltes de les mateixes característiques que les que es veuen en alguns FRB", diu l'estudiant graduat de Caltech Aaron Pearlman, que va presentar els resultats en la 233 reunió de l'American Astronomical Society el Seattle.

L'equip va estudiar el magnetar anomenat PSR J1745-2900, situat al centre galàctic de la Via Làctia, utilitzant l'antena de ràdio DSP (Deep Space Network) de la NASA a Austràlia. El PSR J1745-2900 va ser descobert inicialment pel telescopi de raigs X Swift de la NASA, i més tard es va determinar que era un magnetar per la missió nustar de la NASA el 2013.

"PSR J1745-2900 és un objecte sorprenent. És un fascinant magnetar, però també s'ha utilitzat com una prova de les condicions a prop del forat negre supermassiu de la Via Làctia", diu en un comunicat Fiona Harrison, professora a Caltech. i l'investigador principal de nustar. "És interessant que podria haver-hi una connexió entre el PSR J1745-2900 i els FRB enigmàtics".

Els magnetars són un subtipus rar d'un grup d'objectes anomenats púlsars; Els púlsars, al seu torn, pertanyen a una classe d'estrelles mortes giratòries conegudes com estrelles de neutrons. Es creu que els magnetars són púlsars joves que giren més lentament que els púlsars ordinaris i tenen camps magnètics molt més forts, el que suggereix que potser tots els púlsars travessen una fase similar a la d'un imant en la seva vida.

El magnetar PSR J1745-2900 és el púlsar conegut més proper al forat negre supermassiu al centre de la galàxia, separat per una distància de només 0,3 anys llum, i és l'únic púlsar que se sap que està unit gravitacionalmente al forat negre i l'entorn que l'envolta.

A més de descobrir similituds entre el centre galàctic magnetar i els FRB, els investigadors també van obtenir nous detalls sobre els polsos de ràdio del magnetar. Usant una de les antenes de ràdio més grans del DSP, els científics van poder analitzar els polsos individuals emesos per l'estrella cada vegada que girava, una gesta que és molt rara en els estudis de ràdio dels púlsars. Van trobar que alguns polsos es van estirar, o es van ampliar, en una quantitat més gran del previst quan es van comparar amb mesuraments anteriors del comportament mitjà del pols del magnetar. A més, aquest comportament variava de pols a pols.

"Estem veient aquests canvis en els components individuals de cada pols en una escala de temps molt ràpida. Aquest comportament és molt inusual per a un magnetar", diu Pearlman. Els components de la ràdio, assenyala, estan separats per només 30 mil·lisegons de mitjana.

Una teoria per explicar la variabilitat del senyal involucra grups de plasma que es mouen a altes velocitats prop del magnetar. Altres científics han proposat que aquests grups podrien existir però, en el nou estudi, els investigadors proposen que el moviment d'aquests grups pot ser una possible causa de la variabilitat del senyal observada. Una altra teoria proposa que la variabilitat és intrínseca al propi magnetar.

"Comprendre aquesta variabilitat del senyal ajudarà en futurs estudis de magnetars i púlsars al centre de la nostra galàxia", diu Pearlman.

El nou estudi es va publicar a The Astrophysical Journal.