Cinc coses que has de netejar sovint a casa i altres que neteges en excés

No per treure la brutícia més sovint s'és més net. Hi ha molts objectes i racons on no solem passar el drap o la baieta per molta insistència que hi posem.

Els terres, les lleixes, les tauletes, el bany, els fogons ... i els grans aparells elèctrics són coses que salten a la vista i sempre repassem. No obstant això, altres racons i objectes més amagats i petits solen passar més desapercebuts, tot i que acumulen brutícia i són generadors de bacteris.

Ratolí i comandament a distància

A causa del constant contacte amb les mans, resulta molt important que objectes com el teclat i el ratolí de l'ordinador, així com el comandament a distància de la televisió, siguin netejats amb un drap una mica humit o, fins i tot, amb algun desinfectant. Aquests petits objectes moltes vegades se'ns passen per alt.

Poms de les portes

Els poms de les portes són altres de les parts de les cases als quals no prestem excessiva atenció. No obstant això, hem d'anar en compte, ja que contínuament posem les mans sobre ells. En aquest sentit, els interruptors també solen quedaren l'oblit, quan hauríem passar-hi el drap.

Cubell de les escombraries

Objectes del bany

Resulta obvi, però la mandra per la seva mala olor o el fet que estigui en ocasions dins de l'armari de la pica, fa que la galleda de les escombraries no es netegi amb la freqüència que requereix. Hauríem de fer-hi "un repàs 'a mínim un cop per setmana. I si s'hi afegix lleixiu, encara millor.

Tots tendim a netejar el lavabo, el vàter, la dutxa i el bidet -si n'hi ha- en el servei. No obstant això, hauríem de rentar més sovint objectes que estan en contacte amb l'aigua i la humitat, com la cortina de la dutxa o les estores, ja que poden ser focus de fongs. I encara que resulti desagradable, l'escombreta del WC hauria rentar-se sovint, ja que està en continu contacte amb bacteris.

Electrodomèstics

Solem deixar-ho per neteges més profundes, però la nevera, especialment el calaix de la fruita i la verdura, hauria de ser netejat un cop per setmana. De la mateixa manera, el microones, que fem servir gairebé cada dia, també es mereix la nostra atenció setmanal. I no de forma tan freqüent, però hem de parar més atenció a la rentadora, especialment a la goma, ja que sol acumular brutícia que pot acabar tacant la roba.



De la mateixa manera que a vegades ens quedem curts, també hi ha llocs i objectes de la casa que netegem en excés, bé perquè per les seves característiques no sigui necessari que es repassi sovint o bé perquè els productes puguin danyar-lo. Això passa amb objectes com els següents:



Les cortines i catifes

La pols que acumulen les cortines és escassa i amb passar-los la aspiradora o ficar-les a la rentadora un cop l'any és suficient. Les catifes si acumulen més pols, però hem de tenir en compte que un excés de rentat acaba per danyar el teixit. Passar l'aspiradora ha de ser suficient.

Mobles entapissats

Paelles

No és fàcil tenir cura d'un sofà de manera correcta. No es tracta de netejar-sovint i resulta més aconsellable que, cada certs mesos, es recorri a un professional de la neteja que ho faci adequadament.

Netejar les paelles amb sabó o posar-les al rentaplats no és tan necessari com creiem. Evidentment, hem de treure les restes de menjar, però convé fer-ho amb drap i aigua, ja que els productes de neteja eliminen la pàtina, que és el que serveix perquè els aliments no s'enganxin.

Mobles de fusta

En els mobles de fusta n'hi ha prou amb treure la pols. No és recomanable que la seva neteja es realitzi amb productes de neteja com esprais, ja que crea un efecte nociu i no són necessaris per a optimitzar la seva conservació.