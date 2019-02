Aprofitar la llum natural i estalviar energia amb les cortines adequades

Estalviar energia i aprofitar al màxim la llum natural sense oblidar una bona decoració de la llar. Aquest és l'objectiu de Cortinsa, empresa fabricant de tot tipus de cortines, pèrgoles i tot tipus de material de protecció solar, que compta amb una trajectòria de 15 anys.

Una cortina és un element que a priori ens pot semblar útil per guanyar privacitat o per combinar amb més encert una habitació, oblidant molts cops un dels aspectes més interessants per al consumidor: l'estalvi. «Quan posem una cortina estem tapant tots els rajos solars, creant una capa d'aïllament tèrmic a l'habitatge», explica Judith Calsina, responsable de màrqueting i comercial de l'empresa. La cortina es pot posar dins o fora de la vivenda, tot depèn dels rajos solars que hi entrin, i de quin nivell de lluminositat es vulgui. I és que l'elecció d'una cortina pot semblar una decisió poc transcendent, però amb un estudi de les particularitats de l'habitatge pot millorar tant la temperatura ambient d'una habitació com la llum que hi entra. I això, en termes econòmics, es tradueix en un estalvi tèrmic que pot arribar al 50%. Això implica no haver d'encentre un aparell. «Són aspectes que el client no té en compte i que els interessen molt un cop els ho expliquem», comenta. Inclús un aspecte com el de la rugositat del teixit influeix en l'acústica d'una habitació. «Es tracta de convertir l'elecció en una qüestió tècnica per aconseguir beneficis afegits», puntualitza.

També és important el color escollit: blancs i negres aporten més llum, el primer dels quals fa un efecte làmpada més claror, mentre que la llum negra és més nítida i menys enlluernadora.

«Estudiem cada cas i busquem quins productes són més adequats i els recomanem què posar tant a dins com fora de la llar per guanyar tèrmic, visibilitat o privacitat», precisa Calsina. L'elecció d'una cortina pot aportar, en definitiva, molts beneficis més enllà de l'estètica. I en aquest sentit, el ventall d'opcions és pràcticament il·limitat, ja que disposen d'un catàleg de productes patentats, com és la cortina invertida, i que estan en constant innovació. «Funciona d'avall cap a dalt i permet millorar la visibilitat exterior amb més llum natural sense haver de recòrrer al llum artificial», sostè la responsable.

D'altra banda, l'ús de la persiana pot arribar a ser accessori amb un bon enfosquiment d'una cambra. «Ara està molt de moda prescindir de persianes, sobretot per part dels arquitectes, i nosaltres suplim aquesta funció», ressalta Calsina. «I si hem de patentar una cortina que no existeix, ho fem», afegeix. Això inclou fer cortines que s'allarguin fins a 40 metres, o que s'inclinin 70º en comptes de 90. Tot plegat estudiat de tal manera que s'adapti a tots els racons de cada habitació.



Optimitzar al màxim la llar

Cortinsa compta amb un ampli catàleg de productes, des de la clàssica cortina, enrotllable o veneciana fins a pèrgoles i tot tipus de protectors d'exterior com tendals i para-sols.De fet, una de les tendències que s'utilitzen per optimitzar l'espai d'una terrassa és la d'instal·lar pèrgoles bioclimàtiques. «Es tracta d'una estuctura que sol ser en forma de cub que té la funció de crear un espai on s'hi pugui estar durant totes les èpoques de l'any». apunta. A través d'una estructura que es pot cobrir amb un sostre tèxtil o amb plaques d'alumini, s'hi instal·len unes petites estufes amb llums incorporats per mantenir l'escalfor.



Projectes d'àmbit mundial

Tot i tenir el gruix de feina a Catalunya, Cortinsa ha realitzat diversos projectes a tot l'Estat i a països de tot el món. De fet, compten amb una seu a Madrid, amb la qual cosa actuen a tot el territori, i també amb clients al sud de França. En aquests moments treballen majoritàriament en projectes per empreses, com poden ser hotels, oficines, restaurants, etc. De fet, edificis emblemàtics com el Palau Sant Jordi o la Sagrada Família de Barcelona (aquest amb cortines invertides en algunes obertures) compten amb materials de Cortinsa. El fet de ser fabricants, una pota de l'empresa que fa 10 anys que van engegar, ha fet que puguin entregar productes d'un dia per l'altre sense necessitar intermediaris.

Els reptes de futur de l'empresa passen per seguir creixent i obrir-se al mercat europeu. «Aquest és l'objectiu, però de moment hem d'establir-nos bé aquí i després ja anirem fent passos més enllà», conclou Calsina.