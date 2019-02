El cotxe elèctric es perfila com a vehicle del futur

Els vehicles elèctrics estan cada vegada més implementats al mercat automobilístic. En matèria d'automia, s'estan oferint vehicles que ja superen els 400 km a preus cada vegada més competitius. En termes econòmics, el cost de transport d'un cotxe elèctric és inferior als 2?/100km, entre 3 i 4 vegades inferior a qualsevol vehicle dièsel o gasolina, a més d'un menor cost de manteniment i millores en connectivitat i prestacions dinàmiques.

Un dels puntals del seu desenvolupament és la tecnologia de recàrrega, és a dir, la xarxa de punts habilitats per regarregar el vehicle.

De fet, a l'hora de carregar un vehicle elèctric, existeixen 3 tipus de càrrega: la normal, la semiràpida i la ràpida. La primera és l'opció més senzilla però, alhora, la més lenta i consisteix en un endoll de 220 V, per la qual cosa requereix un temps de fins a 20 hores o més.

La càrrega semiràpida, en canvi, té una potència de corrent d'entre 7,4 kW i 22 kW, per la qual cosa permet carregar el vehicle en lapse d'entre 3 i 7 hores. És el més comú per donar cobertura als centres d'oci, hospitals, etc. La més eficient és la recàrrega ràpida, que permet carregar el 80% de la bateria en uns 30 minuts amb uns 50 kW de potència.

La situació cada vegada més normalitzada de l'energia elèctrica a tot el territori fa que hagin sorgit un seguit de demandes associades a aquest sector. És per això que per tal de suplir les carències d'aquesta energia, que d'altra banda cada vegada pren més embranzida, i liderar la reorientació de la indústria cap a l'eficiència energètica va néixer Audit Mobility.

Així, l'empresa ofereix un servei integral de recàrrega per a vehicles elèctrics (disseny, instal·lació i manteniment) que comprèn tant l'abastiment a la via pública o les comunitats de propietaris fins a flotes d'empreses i aparcaments comercials. Mantenint un compromís permanent amb l'excel·lència, Audit Energia desenvolupa les seves activitats entorn les principals necessitats del sector de serveis energètics integrals, posant especial èmfasi en la professionalitat i el rigor en tots els seus processos.

Així, l'empresa ofereix solucions que permeten una menor contractació de potència i així mateix un servei més econòmic. De fet, porta el servei tècnic de l'empresa catalana Circutor a la Província de Girona, i que opera a més de 60 països.

Pel que fa a la via pública, lloc clau per tal d'impulsar una xarxa elèctrica eficient, l'empresa proposa tot el procés d'instal·lació i la seva posada en marxa dels punts de recàrrega i en qualsevol de les seves velocitats, sense oblidar el seu manteniment integral. Així mateix, els punts de recàrrega s'adapten a la potència desitjada pel municipi.



Més punts de recàrrega

En una aposta pel vehicle elèctric, la Generalitat i d'altres Administracions tenen iniciada una xarxa pública que té l'objectiu d'arribar a tot el territori. A les comarques Gironines s'hi poden trobar una quarantena de punts de recàrrega a la via pública, que estan ubicats en més de 32 municipis. Aquestes xifres, però, augmentaran durant l'any gràcies al projecte d'ampliació d'estacions públiques a Catalunya. Ho va anunciar l'Institut Català d'Energia (ICAEN) el desembre passat, posant sobre la taula un pressupost de 854.750 ? per tal d'instal·lar 22 estacions noves de càrrega ràpida, que inclouen punts a Figueres, Vilobí d'Onyar i a Sant Feliu de Guíxols. Amb això, Catalunya comptarà amb 88 punts d'estació ràpides, essent l'objectiu de l'ICAEN que aquest 2019 cap punt del territori quedi a més de 30 quilòmetres d'un punt de recàrrega ràpida.

Pel que fa a la recàrrega semiràpida, la Campanya «Del Pla a l'acció 2018-2019» de la Diputació de Girona inclou en una de les seves línies de subvenció l'adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.