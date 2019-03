Cinc propostes per consumir productes ecològics a Girona

A casa nostra cada cop hi ha més empreses de diferents sectors que aposten per allò bio, natural, sostenible i ecològic.

A continuació te'n presentem 5 que potencien el consum d'aquests productes a través d'una inversió clara i decidida de futur.

Alimentació bio de qualitat

Amb el consum de productes ecològics cobrim millor les necessitats nutricionals del nostre cos. A més de ser considerats els aliments més segurs i saludables, contribueixen a preservar el medi ambient. Si no et vols quedar enrere i vols apostar per una alimentació més saludable, tens la solució al supermercat BioBrots.

BioBrots neix del convenciment que una alimentació neta i sostenible és possible. El projecte de portar a l'abast de la gent productes frescos, saludables i tots aquests certificats amb el segell de la CCPAE. Una aposta per l'alimentació fresca, ecològica i de proximitat, amb fleca, carnisseria al tall, fruita i verdura. Una aposta també per a la cura de la pell i el cabell. Una alternativa per a les intoleràncies, les dolències i les mancances, amb dietètica, olis essencials, superaliments, suplementació. Un espai on gaudir, cuidar-te i alimentar-te de forma saludable, divertida i variada.

Cuina saludable amb productes de proximitat

Fer un àpat fora de casa i menjar sa són dos conceptes que no són contradictoris. Els aliments ecològics i de proximitat són ingredients que trobaràs en un dinar o sopar a SanBo Restaurant en diverses propostes gastronòmiques que no et deixaran indiferent i que et permetran menjar d'una forma sana i equilibrada.

A SanBo Restaurant creuen que l'aliment és el que et dona la vida, per tant intenten posar el màxim de vida, color i cor a les seves receptes. Cuinen amb productes de temporada i proximitat, molts d'aquests d'agricultura ecològica i de comerç just. Entenen que el menjar és salut, i és per això que intenten potenciar aquells aliments que tinguin un valor afegit a la nostra dieta de manera creativa i divertida.

Una cuina fresca, dinàmica i informal, amb un esperit d'arrels catalanes que es fusiona, fruit de l'experiència del xef Xavier Aguado, amb elements d'arreu del món.

Moda orgànica

Quan parlem de cotó, sovint no veiem la diferència entre l'orgànic i el convencional. Però l'orgànic té una sèrie de beneficis que el converteixen en el teixit imprescindible. Creix i es produeix sense substàncies tòxiques i en el seu cultiu s'hi utilitzen adobs naturals, fent aquests teixits molt més respectuosos per la pell.

La millor moda ecològica la trobaràs a Organic Cotton Colours. Aquesta empresa fa més de 25 anys que només treballa amb 100% cotó natural amb els seus colors purs, tal com neixen des de la llavor: cru, verd i marró. No apliquen acabats en els teixits per oferir la màxima puresa i confort a l'usuari final.

Organic Cotton Colours ofereix peces de vestir per a tota la família, des de samarretes, pantalons i roba interior. A més d'una àmplia gamma de complements necessaris i roba per a la llar, des de llençols i fundes nòrdiques fins a tovalloles diverses.

Cosmètics naturals i artesanals

La cosmètica ecològica és una tendència que va arrelant cada cop més a la nostra societat. I és que sabem que la pell és molt delicada i sensible i hem de vigilar bé a quines substàncies l'exposem.

No busquis més perquè a Cosmètics Giura-Tort hi trobaràs els millors productes. És una empresa familiar que ofereix productes naturals i ecològics, fets artesanalment i amb una tecnologia actual des de 1992. Tots els productes vetllen no només per una millora estètica, sinó també pel benestar físic, doncs no existeix un cos estèticament bonic, si no tenim una cura esmerada del nostre interior; per tant és aconsellable completar els efectes d'aquests productes amb una alimentació sana, equilibrada i ecològica.

Hi podreu trobar un ampli ventall de cremes corporals i facials, desodorants, esponges, gels de bany, olis i tonificants musculars entre d'altres productes. Les plantes que utilitza Cosmètics Giura-Tort en l'obtenció de la matèria primera elaborada, provenen dels cultius propis o de la recol·lecta silvestre garantint d'aquesta manera la seva puresa biològica.

Un nou concepte d'arquitectura

La bioarquitectura és aquella arquitectura que està en harmonia amb el medi ambient i amb les persones. Engloba tota l'arquitectura que estableix unes relacions equilibrades entre el que es construeix, el medi ambient, l'entorn i les persones que habiten en aquests espais. Quant a nivell constructiu, s'intenta oferir la millor resposta i ús als recursos energètics de cada lloc per tal de generar el menor impacte possible sobre el medi ambient.

Cal tenir present que els materials són de proximitat, renovables i que hagin patit poques transformacions, a més de ser saludables. Inverteix en una arquitectura ecològica, eficient i natural a través de LAV, Laboratori d'arquitectura i vida.

Es tracta d'un estudi d'arquitectura especialitzat en la Bioarquitectura. A LAV investiguen, desenvolupen i innoven conceptes, idees i pensaments per una arquitectura pròpia. Apliquen els seus coneixements per poder obtenir dissenys des del punt de vista de la salut i el benestar i creen dissenys saludables i ecològics, entorns sans, confortables, eficients i benestants, a través de la bioarquitectura, bioconstrucció i la biohabitabilitat.