5 restaurants de Girona on gaudir de la bona cuina

Versatilitat amb la cuina contemporània

Dins de la cuina catalana podem trobar-ne moltes vessants. Una d'aquestes és la contemporània, un tipus de cuina actual i que representa el moment en què es viu. Busca la constant innovació i creativitat a base de sabors, formes i colors. Al Barri Vell de Girona podem trobar-ne un bon exemple.

El restaurant Mimolet neix del concepte de fer gaudir el client d'un menú degustació en el qual es poden escollir diferents plats d'entre un llistat. Canvien totalment la carta cada tres mesos, cosa que fa possible que es puguin tastar nous ingredients i noves combinacions aprofitant els productes de temporada. El concepte del restaurant es basa en la versatilitat de la seva cuina.

A banda del menú degustació de temporada, també ofereixen un menú Food Party, així com servei a la carta, i per a trobades més íntimes disposen d'una sala amb capacitat de fins a 30 persones totalment privada i acollidora.

A Mimolet restaurant donen molta importància al servei. Un servei que destaca per ser càlid, proper i discret, i que vol crear sensacions a través dels seus plats, els quals us faran emprendre un viatge per la cuina del territori.

Transporta't al Japó

La gastronomia japonesa és un reflex de la cultura del seu país. És un tipus de cuina que combina diferents sabors en un mateix plat i que cada vegada arriba més als nostres restaurants.

Komo To Loko és la primera i única food truck de menjar japonès de tot Catalunya. Situada a la població de Mont-ras, ofereix el tradicional menjar nipó, tant en el seu local com en la seva food truck, que fa càterings i esdeveniments privats.

Va ser creat per una parella d'aventurers amb experiència al costat d'un itamae, i seguint la seva filosofia: apostar per la tradició, el respecte i la senzillesa de la cultura japonesa. Treballen amb la millor matèria del mercat, ja que utilitzen tonyina vermella del Mediterrani i salmó de Noruega. El seu plat estrella és el curri japonès.

Si vols tastar l'autèntica cuina japonesa, apropa't al local de Komo To Loko. També preparen menjar per emportar!

Un toc creatiu amb la cuina d'autor

La cuina d'autor és el terme que s'utilitza per definir les creacions del xef que no procedeixen de cap país en concret o que no tenen una tècnica culinària específica, sinó que estan subjectes a l'experiència del mateix cuiner, on, per tant, el xef n'és l'absolut creador.

El restaurant Quatre Vents 3.0, situat a Hostalric, neix del somni d'una parella de fer tornar l'essència del restaurant fundat pels seus avis l'any 1964. Després d'una completa reforma, obre el seu menjador a les muntanyes del Montseny.

Compta amb una cuina sofisticada, elegant i d'avantguarda que fa que cada visita sigui una experiència culinària que no deixa indiferent ningú. Renovant-se amb cada temporada, van ser els guanyadors de Joc de Cartes 2018 al millor restaurant de cuina amb bolets. Han participat quatre anys consecutius a la Guia Michelin, fet que reafirma que l'evolució del restaurant és imparable.

Amb una barreja de tapes i platells elaborats per a tots els gustos, tenen cura del producte amb la finalitat de no alterar-ne l'essència i garantir-ne el seu punt òptim. Quatre Vents 3.0 té tots els ingredients per gaudir de moments inoblidables.

Tasta l'autèntica pizza italiana

La gastronomia italiana és una de les cuines internacionals que més populars s'han fet entre els catalans i, tot i tenir una àmplia oferta gastronòmica, destaca pel seu plat més conegut: la pizza.

Però, on pots trobar l'autèntica pizza italiana? A la pizzeria Quo Vadis, formada per un ambient jove i professional amb la Serena, la seva pizzaiola, encarregada de fer les pizzes, al capdavant. Les premisses de Quo Vadis són la qualitat i el servei al client.

La seva qualitat ha estat reconeguda en diversos concursos internacionals, arribant al quart lloc a l'últim Campionat Europeu de la pizza celebrat a Barcelona al novembre de 2010, amb la pizza Frutti di Bosco, una deliciosa combinació de sabors com la trufa blanca, ceps frescos, formatge brie, mozzarella, ruca, pernil de Parma i encenalls de parmesà.

A la seva carta trobaràs una gran diversitat de pizzes, clàssiques o d'autor, que faran l'experiència Quo Vadis única. A què esperes per tastar-les?

Gaudeix de l'experiència mexicana

La cuina és un dels factors més representatius de Mèxic, ja que tenen una de les gastronomies més variades del món, atractiva per la seva diversitat de sabors, colors i textures. Aquest important aspecte mexicà arriba també a la província de Girona, on podem trobar restaurants especialitzats en aquest tipus de cuina, com és el cas de Leda's Mexican Food.

Situat al cor de Girona, a Leda's Mexican Food podràs gaudir de l'experiència mexicana més autèntica. Descobreix un espai de sabors fets a la seva cuina i elaborats al moment.

La seva especialitat, la tortilla feta amb farina de blat, i les enchiladas típiques del país. Atreveix-te amb els autèntics sabors mexicans.

També podreu apreciar la seva gamma de postres i pastissos creatius fets per ells, per a encàrrecs, festes d'aniversari, casaments, comunions i tota mena d'ocasions. Disposen de servei de càtering personalitzat.