Els 8 trucs militars que facilitaran la teva vida

Els militars han d'acostumar-se a situacions límit i, per això, estan entrenats per sobreviure entre dificultats que puguin sorgir, aprenent petits trucs que simplifiquen la seva rutina o fàcils consells que ajuden en els problemes quotidians. Conèixer i saber utilitzar alguns d'ells, com els que assenyalem a continuació, pot venir-nos bé a qualsevol per al nostre dia a dia.



Orinar a la dutxa

Malgrat que a alguns els pot donar una mica de fàstic, cal reconèixer que moltes persones orinen mentre es dutxen, simplement per comoditat. Doncs a més, aquest acte prové i cura el peu d'atleta, una infecció de fongs que pot afectar la planta i els plecs i que sol afectar els esportistes.



Portar malles

En època de fred, és recomanable fer servir malles, un truc que fan servir els militars. Es porten per sota dels pantalons, de manera que no es veuen, ningú ho aprecia, però mantenen abrigat davant les baixes temperatures.



Cinta adhesiva als peus

En el cas que facis servir calçat que fregui amb el peu, posar-se cinta adhesiva en aquestes zones pot ajudar a evitar l'aparició de butllofes. Un truc recomanable, sobretot, si es recorren importants distàncies durant el dia.



Les compreses íntimes poden substituir les benes

Les compreses poden tenir diferents usos que probablement no coneixies. Entre ells, serveixen per col·locar-les sobre una ferida i frenar el sagnat. També, per exemple, poden posar-se sobre les soles de les sabates per tal que absorbeixin la suor.



Saber si et vigilen

Moltes vegades hem sentit que un cotxe ens està seguint. Si tens aquest dubte, ho pots resoldre realitzant quatre voltes en el mateix sentit en cada cruïlla. Així, estaràs tornant pràcticament al mateix punt de manera que, si el cotxe continua darrere, no hi ha dubte que et vigila.



Mostassa o te negre sobre les cremades

Els militars saben molt bé que, en cas de patir una cremada per foc, hi ha productes que poden aplicar-se i ajudaran a la seva ràpida cura. És el cas de la mostassa o d'una bossa de te negre humida, el que produirà un gran alleujament.



Patates contra els hematomes

En cas de rebre un fort cop, si sospites que apareixerà un hematoma, vés ràpidament per una patata crua i posa-la directament sobre el punt danyat durant una bona estona. Això farà que el blau es noti menys.



Cotó i vaselina per encendre foc

Una ràpida i còmoda manera d'encendre un foc quan vas al camp és dur amb tu cotó i vaselina. Només cal fer una bola, untar-la i calar-hi foc i el tindràs encès en un tres i no res.