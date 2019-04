Preparada per ser mare?

Si estàs a punt de viure una de les experiències més importants de la teva vida, segur que vius immersa en una atmosfera d'il·lusió, però també envoltada de dubtes i bombardejada per un gran allau d'informació que tota mare primerenca rep del seu entorn.

Com serà el meu fill? Tinc tot el necessari? Sabré gestionar aquesta responsabilitat? No et preocupis, no hi ha res com l'instint maternal. De totes maneres, hem fet un recull d'algunes propostes de professionals que et poden ajudar a planificar l'arribada d'aquest moment tan especial.



Vols conèixer el teu nadó abans que neixi?

L'ecografia 4D és una tècnica que permet realitzar una captura d'imatge del fetus i mostra, en temps real, allò que passa a l'interior de l'úter. Si estàs impacient per saber com és el teu nadó abans que neixi, quina cara fa i quins gestos té, aquesta tècnica avançada t'ho oferirà, a diferència de l'ecografia 3D, que no percep tots els moviments.

Si vols gaudir d'aquesta experiència inoblidable, visita el centre Nadons4D de Girona. Aquest equip d'ecografistes es posa a disposició de les mares, pares i les seves famílies, perquè visquin un moment molt especial: veure la carona del seu nadó per primera vegada. A més, també determinen el sexe del teu nadó des de la setmana 15 d'embaràs.

Un altre dels serveis que ofereix Nadons4D són les festes Baby Shower: l'esdeveniment de celebració del naixement, la festa més especial per donar la benvinguda al teu nadó.



Accessoris imprescindibles

Cotxets, motxilles portanadons, cadires de cotxe, mobiliari i tèxtil, puericultura, bany i higiene, alimentació, joguines... t'adones de la quantitat d'accessoris que necessites per al teu nadó? I abans que neixi, és important preparar bé la canastreta per tal d'oferir-li l'atenció adequada des del seu naixement amb tots els elements imprescindibles.

Si vas una mica perduda i no saps per on començar, deixa't assessorar per La Llar del Nadó, una botiga amb més de 50 anys d'història especialitzada des dels seus inicis en llistes de naixement, articles de puericultura i tot allò necessari per al nounat. A més, també s'han especialitzat en cerimònies i la canastreta. La botiga també disposa d'unes pantalles situades en un mostrador de l'entrada on podràs seure i consultar amb tranquil·litat les llistes del naixement, les fotografies dels articles i el catàleg amb els productes.



Diversió assegurada

Jugar és la manera més natural que té el nadó de conèixer el seu entorn i relacionar-s'hi. Per respondre a aquesta necessitat cal triar bé les seves primeres joguines. És important tenir en compte que han d'estar adaptades al seu grau de desenvolupament i has de saber quines són ideals per al teu nadó i que el puguin estimular.

Les joguines que tenen a Juguettos són diversió per a tots els públics. En tots aquests anys han après que no tothom s'ho passa bé amb el mateix. Per això tenen joguines a la mesura de cada nen i fins i tot els pares s'ho passen pipa! Ofereixen un catàleg distribuït per edats per als més petits de la casa ja que creuen en la base que jugant és com realment s'aprèn. Joguines creatives, jocs de manualitats, trencaclosques, joguines musicals, figures d'acció, llibres interactius, peluixos, nines i un ampli ventall de productes més són els que trobaràs a Juguettos.



Acompanyament en el procés

Ser mare és una decisió que suposa fer front a molts canvis i noves responsabilitats. Cal adaptar-se a noves rutines completament diferents i a una nova forma de viure. Obrir les portes a la maternitat suposa un gran impacte emocional i no te'n pots arribar a fer la idea fins que no ho vius en primera persona.

És per això que si necessites suport emocional durant aquest procés pots comptar amb l'ajuda de Mireia Bosch, psicòloga perinatal que acompanya dones que estan transitant la seva maternitat. Treballa aquells dubtes, incerteses o sentiments que t'acompanyen i no et deixen gaudir plenament d'aquest moment únic. Et pot oferir assessorament sobre dubtes en la idea de tenir un nadó, dificultats durant el procés de concepció, situacions d'incertesa o pors durant l'embaràs, augment de l'autoestima i altres aspectes vinculats amb el procés de maternitat, tant en la gestació com després del part.