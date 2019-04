La moda dels rosats!

Ara que el temps ja convida a terrasseta, fer-ho amb una copa de vi rosat per acompanyar els nostres aperitius és idoni. Durant molts anys, el rosat va ser el germà pobre del món del vi, però per sort la tendència ha canviat, els rosats ara són l'última moda i els cellers s'hi han posat a fer feina.

La Curiosa d'Albet i Noya és un d'aquests rosats que marca estil. Elaborat amb pinot noir i syrah, sorprèn per les seves intenses aromes de fruita vermella: maduixes, mores i caramels de grosella. Un vi inquiet que ha estat recentment guardonat amb una medalla d'or als premis Giroví.

A tall d'anècdota, l'any passat la Curiosa va esgotar-se a Dinamarca durant una onada de calor que els danesos van optar per alleugerir amb la frescor d'aquest vi, que a més, és ecològic i apte per a vegans.



Un cultiu ecològic

El celler Albet i Noya treballa amb coberta vegetal per tal d'oxigenar la terra de la manera més natural possible. Els adobs són verds i orgànics, utilitzant les restes de la vinya i femtes de diversos animals aptes per a agricultura ecològica, avitant els insecticides. I sempre, utilitzant les varietats que més s'adapten al seu entorn.