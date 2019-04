Quatre activitats d'oci que pots fer a Girona

Se t'acaben les idees i no saps on anar el cap de setmana? Si tens ganes de divertir-te i aprofitar el temps lliure d'una manera diferent, és el moment de descobrir noves activitats, tant a l'aire lliure com en espais tancats, que et faran gaudir d'una molt bona estona i segur que les voldràs repetir.



Joc d'escapisme: fes servir l'enginy!

Les sales d'escapisme s'han convertit en la nova moda d'entreteniment i són una de les millors opcions per passar una bona experiència plena de misteris i enigmes per a totes edats. Qualsevol ocasió és bona per fer un escape room: una sortida amb amics o família, una festa d'aniversari, un comiat de solter/a, una sortida amb companys de feina, etc.

Hauràs de fer servir l'enginy, l'astúcia i observar bé tots els detalls per tal d'aconseguir superar el repte. Si tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, a Palafrugell pots trobar una molt bona opció: el misteri del Ball de les Sirenes que t'ofereix Secret Room Escape. L'enigma explica la llegenda que un pastor es va enamorar d'una sirena la nit de lluna plena durant el ball de les sirenes. Tots dos van viure junts i feliços en una cabanya a prop de mar, fins que arribaren temps de guerra i el pastor va marxar sense tornar mai més. Aquesta activitat està dirigida a tots els públics, de 2 a 8 persones.

Viu tota una aventura i allibera tensions

¿Estàs estressat i necessites alliberar tensions? La millor manera de fer-ho és descarregant adrenalina a través dels esports d'aventura. Trobaràs el Parc Aventura Costa Brava a Pals i Platja d'Aro, el parc més gran i modern del sud d'Europa on podràs viure la teva pròpia aventura de la manera que vulguis i adaptada a totes les edats.

El parc t'ofereix més de 200 activitats d'aventura que trobaràs en 9 circuits de diferents característiques i dificultats. Hi trobaràs tirolines, ponts penjants, salts al buit, rocòdroms, escales, gronxadors i moltes activitats més per gaudir amb la família i els amics. A més, podràs triar una activitat molt innovadora: l'experiència nocturna que et farà viure emocions úniques i irrepetibles en un entorn que no perd la seva bellesa després que el sol es pongui.

Emocions fortes tot l'any, sobre mar i terra

Un dels millors llocs on pots viure aventures és la Costa Brava, un indret idíl·lic per gaudir de tota mena d'activitats aquàtiques i terrestres per tenir diversió i emocions fortes assegurades. L'oferta d'aventures és molt àmplia i qui millor te la pot proporcionar és Lassdive.

T'oferiran experiències úniques al cor de la Costa Brava. Rutes en buggies per les Gavarres, rutes en moto d'aigua, sessions de Stand Jet, Flyboard i Jetpack, lloguer i cursos de surf, padelsurf i kayak, excursions d'snorkel i sortides en veler. A més Freedive l'Estartit - Lassdive és la primera escola d'apnea de la Península Ibèrica. Imparteixen cursos des del nivell principiant fins a formació professional com a instructor d'aquest esport. L'escola també ofereix cursos de submarinisme sota els estàndards de l'organització internacional SSI. Viu emocions fortes, aventura i adrenalina a la Costa Brava tot l'any amb Lassdive.

Juga amb la realitat virtual

Què és la realitat virtual? Ja ho diu el nom: és l'experiència en un món que en realitat, no existeix. És un dels camps tecnològics que està més de moda i està suposant tota una revolució al mercat d'entreteniment. Viuràs una sensació d'immersió total, en la qual començaràs a formar part del joc i ser el protagonista de la història viscuda.

Probablement mai aniràs a la Lluna, escalaràs l'Everest o dispararàs zombies, però tens bones notícies! És possible que puguis fer totes aquestes coses (i moltes més!) només visitant el local d'Imagina, on disposen de dos sets complets de la millor i més potent realitat virtual existent al mercat. No t'ho pensis dues vegades i prova l'experiència més innovadora per tots els gustos; per atrevits i no tan atrevits, per gamers i per persones que mai han jugat a cap joc, per adolescents, per adults i per persones grans, això sí, tots tenen una cosa en comú, seràs el protagonista en primera persona d'una gran experiència a tots els nivells.