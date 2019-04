La 26a edició del Fermacam, fira del moble de Sonseca, ja escalfa motors

El pavelló on se celebra la fira compta amb un espai de més de 4.500 m2.

Sonseca és un municipi molt lligat a l'ofici d'ebenista, i és lloc de trobada cada any de dissenyadors d'arreu del territori per tal de participar a Fermacam, la Fira del Moble que fa 26 anys que se celebra. Precisament per seva condició de municipi petit, a inicis del segle passat va desenvolupar tota una xarxa d'oficis manufacturers i artesanals d'entre els quals va arrelar el d'ebenista, i que la seva producció és a dia d'avui coneguda arreu del món.

Enguany «Fermacam», la Fira del moble de Sonseca tindrà lloc del 16 de maig al 19 de maig. Seran un total de 3 dies en els quals els visitants tindran l'ocasió de passejar pels més de 4.500 metres quadrats dels quals consta el Pabellón Ferial del municipi, lloc on tindrà lloc la mostra.

A la fira s'hi podrà trobar una profunda i àmplia informació i assessorament sobre les últimes novetats, tendències, productes i serveis tant del món del moble així com fabricants, decoradors o proveïdors de parament de la llar. També hi haurà un espai dedicat a la gastronomia gourmet.



Inicis de l'ebenisme al municipi

Si bé a finals del segle XX van aparèixer els primers tallers artesanals, va ser a partir dels anys quaranta del segle passat quan va aparèixer Antonio Moraleda Hijosa, figura clau en l'esdevenir del sector del moble de Sonseca a partir de llavors fins a dia d'avui. Als anys cinquanta Moraleda va participar amb els seus productes a la fira del Moble de Chicago, amb una col·lecció de mobles d'estil espanyol elaborats amb fusta de noguera espanyola, causant una gran acceptació dins del mercat nord-americà. A partir d'aquest moment és quan el moble de Sonseca és conegut internacionalment. És llavors, quan al costat d'altres persones importants dins del sector com Viriato Gómez i la família Ruedas, comença a engranar-se el teixit industrial i artesanal del sector de la fusta a Sonseca i comarca.

Aquestes tres empreses van ser els pilars bàsics, font d'aprenentatge de molts oficials ebenistes sorgits a Castella-la Manxa. A dia d'avui, els tipus de fusta més utilitzats són el roure, el pi, el freixe, la noguera o el cirerer, entre molts d'altres.