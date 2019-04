Aerotèrmia i geotèrmia, dues alternatives amables per al domicili

Un dels dubtes més freqüents entre les persones interessades a instal·lar un sistema d'energies renovables en el seu domicili és l'elecció entre energia aerotèrmica i geotèrmica. Com a punt de partida, és necessària la presència d'una bomba de calor per a l'aprofitament de qualsevol de les dues energies.

Una bomba de calor és un equip que aprofita l'energia continguda en l'aire o la terra de manera molt eficient i respectuós amb el medi ambient.

En el cas del sistema aerotèrmic, aquest es compon de dues parts fonamentals que són l'equip generador (bomba de calor) i el sistema d'emissió associat que s'encarrega de distribuir la calefacció o la refrigeració a l'habitatge, com el sòl radiant o els ventiloconvectors. Pel que fa a l'energia geotèrmica, ha d'existir a més d'aquest requisit un sistema de captació geotèrmica que possibiliti l'extracció de l'escalfor que emana de la terra.

A l'hora de realitzar estudis d'eficiència energètica, és freqüent que no es tingui en compte el rendiment estacional o SPF de les bombes de calor que s'obté en condicions reals d'ús i es calculin els estalvis sobre la base dels COP (de laboratori per a entendre'ns), calculats en unes condicions determinades i que només són vàlids per a aquestes condicions.

Tenir o no tenir en compte el SPF pot variar substancialment el resultat de l'estalvi teòric aconseguit, i que és de vital importància a l'hora de no rebre sorpreses desagradables a la factura energètica.



Rendiments

A l'usuari li interessa conèixer el rendiment estacional o SPF de la instal·lació d'aerotèrmia o geotèrmia. Per això, és imprescindible incloure en l'acuació els principals factors que hi intervenen, com són: la zona climàtica i la temperatura d'impulsió necessària per als sistemes de calefacció.

La zona climàtica afecta fonamentalment a l'aerotèrmica ja que el seu rendiment varia notablement en funció de la temperatura de l'aire exterior. Amb l' aerotèrmia, com més baixes siguin les temperatures exteriors, menor rendiment s'obtindrà, per la qual cosa també és important valorar la congelació de la unitat exterior (evaporador) que es produeix quan la temperatura es troba per sota de la temperatura de rosada.

Quan això ocorre, la bomba de calor ha de deixar d'aportar calefacció a l'habitatge per descongelar o desgebrar la unitat exterior amb la consegüent despesa d'energia elèctrica que no s'aprofitarà per a la calefacció ni aigua calenta.

Un altre factor associat a la temperatura exterior és que com més baixa sigui, menys potència tèrmica aportarà a la bomba de calor, per la qual cosa serà necessari sobredimensionar la bomba perquè lliuri la potència necessària de calefacció quan les temperatures exteriors són baixes.

En el cas de la geotèrmia, la calor s'obté del terreny, una font molt més estable que l'aire exterior, per la qual cosa pràcticament no l'afecta.

La temperatura d'impulsió afecta a l'aerotèrmia i a la geotèrmia per igual, com més alta sigui la temperatura necessària per al sistema de calefacció, menor rendiment i menor vida útil del compressor (motor de la bomba de calor). D'aquí recau la importància d'implementar sistemes d'emissió de baixa temperatura com el sòl radiant o els ventiloconvectors o ventiloconvectors.



Energies amables

Tot i que totes dues tecnologies tenen uns rendiments de laboratori similars (COP), el factor zona climàtica en el cas de la gerotèrmia afecta molt al rendiment estacional (SPF) quan les temperatures exteriors són baixes i el factor temperatura d'impulsió afecta a les dues per igual.

D'acord amb aquests factors, en un habitatge unifamiliar a Madrid de 150 m2, amb un sistema de sòl radiant per a calefacció, l'estalvi aconseguit amb geotèrmia és un 42% superior al que s'aconseguiria amb aerotèrmia. Altres elements a valorar a l'hora de realitzar una elecció entre aerotèrmia o geotèrmia són: la integració arquitectònica, la vida útil, l'emissió acústica i la inversió econòmica. Aquests aspectes són sucients per poder prendre una decisió informada. Tractant-se d'energies renovables -en el cas de l'aerotèrmia, de baixes emissions- es tracta de dues opcions amables amb el medi ambient i que també permeten més estalvi que els sistemes basats en combustibles fòssils.